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▲亞歷山大對目前的指控全盤否認，聲稱自己遭到誣陷，案件目前仍在審理中。（圖／亞歷山大韋斯特伍德 IG）

▲檢方指出，亞歷山大部分罪行可追溯至他年僅10歲時發生。（圖／亞歷山大韋斯特伍德 IG）

英國人氣影集《性愛自修室》（Sex Education）男星亞歷山大韋斯特伍德（Alexander Westwood），近日因涉嫌多項性犯罪而引發輿論關注。檢方指控他犯下26項性犯罪，包括性侵未成年人與強迫觀看性行為等罪行，亞歷山大對此全盤否認，聲稱自己遭到誣陷，案件目前仍在審理中。據外媒報導，亞歷山大的被指控罪行時間跨度甚廣，涉及未成年男女，控訴內容包括性虐待、性騷擾以及針對13歲以下兒童的不當行為。檢方進一步指出，部分罪行可追溯至亞歷山大年僅10歲時，雖然當時的行為無法起訴，但如果將其早期涉嫌的行為計入，案件可能涉及多達百項指控。面對這些指控，亞歷山大在法庭上堅稱清白，並表示自己是誣告的受害者。他的辯護律師強調，目前指控缺乏實質性證據，呼籲外界尊重司法程序。同時，他的支持者也對此表達聲援，期待案件能夠還原真相。然而，該案的曝光已對亞歷山大的演藝事業造成重大影響。作為《性愛自修室》的演員之一，亞歷山大的負面消息讓影集粉絲感到震驚，並掀起對未成年保護議題的討論。不少人呼籲相關機構採取更嚴格的防範措施，避免類似事件再次發生。與此同時，也有觀眾表示希望司法能夠公平裁定，讓案件真相早日水落石出。目前，案件的審理尚無明確結論，相關進展將持續引發各界關注。《性愛自修室》自2019年開播後，便以大膽討論青少年性教育議題和幽默風格大受歡迎，目前已推出第4季並在Netflix熱播。而亞歷山大韋斯特伍德飾演的是學校裡一位性格內斂但略帶陰鬱的角色，經常以冷靜觀察者的姿態出現在劇情中，展現出與主角群截然不同的氛圍。