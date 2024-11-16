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▲工務局、環保局及農業局於澄清湖高爾夫球場查獲農藥一批。（圖／高市府工務局提供）

▲高市府於澄清湖高爾夫球現場查獲農藥及除草劑共24種495罐(包)。圖／高市府工務局提供）

高市府工務局(16)日表示，澄清湖高爾夫球場位於飲用水保護區，卻違法使用農藥除草劑，拒絕改善水保，有危害飲水及防洪安全之虞。且該俱樂部承租土地期間享六折租金優惠，卻未落實契約中推廣公益、襄助學生教學、市民打球優惠等條款。高市府基於維護市民利益，決定收回市有地，並規劃將其轉型開闢兼具休憩、防洪功能的大公園。工務局表示，去(112)年6月30日租約到期後，市府就水保、公益等履約問題多次協商，但該俱樂部皆不願配合，故函文要求俱樂部今(113)年8月30日前返還土地，並將追收占用期間使用補償金。估算112年7月1日至113年9月30日占用期間，業主應繳交占用補償1億1千2百23萬6,781元。高市府表示，業者違反契約多項規定，其中違法使用農藥、除草劑並違反水保法等，情節嚴重。今年8月9日市府現場查獲農藥及除草劑共24種495罐(包)，包含禁用農藥陶斯松(俗稱毒絲本)。陶斯松為殺蟲劑，皮膚接觸有毒、長期或重複暴露會對器官造成傷害，毒性強大並有長期持續影響。且24種查獲品項，其中22種屬於非核准使用草皮用藥，且皆不可用於飲用水保護區。市府也從農藥商出貨單查出，在111至113年出貨單，球場至少進貨農藥959瓶(包)，顯示球場農藥使用量大，且連續3年購買使用。此外，市府在 8月13至27日取樣發現球場10號水池 在雨天有溢流至地下涵洞通往澄清湖情形，且池水、草皮、土壤等，分別驗出「加保扶」、「賽扶寧」、「嘉磷賽」、「鋅錳乃浦」等殘留。今年10月22日，市府又於球場9號、10號水池驗出「加保扶」、「亞托敏」，草皮也驗出有「陶斯松」及「亞托敏」。業者長期在飲用水保護區噴灑農藥，危害市民飲水安全。工務局說，針對上述違反農藥管理法、高雄市除草劑管理自治條例、飲用水管理條例，以及業者違反水土保持法等行為，市府通知俱樂部配合調查，業者皆拒到案說明，市府已依法令予以裁罰。且國內外高爾夫球場幾無一處可免除使用農藥及除草劑，澄清湖球場位於飲用水源保護區，與市民飲水安全顯有衝突。同時，球場目前滯洪狀況不佳，若在球場內設置滯洪設施，估計滯洪量達53萬公噸，將大幅提升鳥松區本館及大昌路、鳳山區澄清路、赤山地區，和三民區本和里周邊的防洪能力。市府基於社會公益及防洪必要性，收回球場轉型開闢為兼具休憩、防洪功能之公園，未來結合雙湖公園及澄清湖風景區，打造384公頃澄清湖大公園，開放廣大市民使用。