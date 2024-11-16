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▲來自統一獅的陳傑憲，綽號「四爺」，雖然身高僅有173公分，不過爆發力非常驚人。（圖／IG hsien_1994）

▲紅遍全球的大谷翔平，因為長相帥氣，加上193公分的完美身高，收穫了大票粉絲。（圖／IG shoheiohtani）

▲來自韓國的金倒永，被視為是怪物新人，不僅長相帥氣，目前還傳出是啦啦隊女神李珠珢的緋聞男友。（圖／IG do_0000）

▲Julio Rodríguez來自美職，效力於西雅圖水手。（圖／IG jrodshow44）

▲今年年僅21歲的Travis bazzana，是大聯盟首位澳洲籍狀元。（圖／IG travbazzana）

▲來自古巴的Moinelo，現為日職球星，球速高達158公里，是其他隊伍防備的重點。（圖／IG moinelo35_oficial）

隨著世界12強棒球錦標賽的開打，關於球星們的討論也越來越熱烈，而這次中華隊在B組預賽中也拿下了不錯的成績，場上的精彩刺激讓現場觀眾熱血沸騰，實力堅強又擁有超高顏值的球員們更是讓人難以離開視線，而《NOWnews今日新聞》也盤點出這次B組預賽中最值得關注的帥哥球星，不僅有在台韓大戰中轟出2分彈的陳傑憲，還有來自日本、身高193公分的大谷翔平，更有超具明星臉的韓國怪物新人金倒永，讓你一次看個過癮。在這次中華隊中擔任隊長職位的，是來自統一獅的球員，綽號「四爺」的陳傑憲，現年30歲，因為長相神似吳奇隆而爆紅，就連日本好手五十嵐亮太都曾認證的他的顏值，而他這次在場上的表現也十分亮眼，擔任內外野手的他，雖然身高僅有173公分，但爆發力卻相當驚人，在台韓大戰中剛登場就替中華隊拿下2分，後期表現也備受關注。目前效力於美國天使隊，擁有「棒球奇才」的日籍球星大谷翔平，在網路上的討論度超高，就連非球迷的網友都沒人不認識他，事實上大谷翔平在投球、打擊中實力都十分頂尖，2022年更在美國大聯盟中拿下年度MVP，是目前的職棒紅人，而他193公分的完美身高更是讓無數女球迷為之瘋狂。韓國這次雖然在B組預賽中輸給中華隊，不過球星們的顏值仍是不少女球迷關注的焦點，其中今年年僅21歲的金倒永，被視為是怪物新人，今年不僅在韓職中創下「38轟40盜」史詩級的紀錄，更一路帶領起亞虎拿下年度總冠軍，而裡外兼具的金倒永，其實也是名大帥哥，擁有183公分的模特身高，單眼皮的小眼睛更是神似韓綜《黑白大廚》的評審安成宰，近期外傳他的緋聞女友是先前效力於起亞虎啦啦隊的AI女神李珠珢，讓他的感情生活也成為外界討論的焦點。來自西雅圖水手，目前為多明尼加效力的外野手Julio Rodríguez，這次出戰12強，超高顏值也備受熱議，今年年僅24歲的他，身高190公分，在社群上擁有將近50萬名粉絲，不過他的球技也十分高超，還曾在2021年拿下全美百大新秀第二名。澳洲隊21歲小將Travis bazzana，來自雪梨，身高183公分，在IG上有擁有40幾萬名粉絲，而他在澳洲職棒裡的表現也非常亮眼，更在今年獲得克里夫蘭守護者狀元籤指名，是大聯盟首位澳籍狀元，在球壇上有不可撼動的地位；值得一提的是，Travis bazzana早在2019年就曾在世界盃上和中華隊新星林昱珉交手，當時慘被對方壓制，當時也大讚林昱珉非常有機會上大聯盟，而這次被問到是否會擔心二度交鋒，Travis bazzana也大方回應：「很高興有跟他對決過，是一個很棒的高手，如果對決到會盡量做好準備。」今年28歲的Moinelo，來自古巴，職業生涯皆效力日本職棒軟體銀行鷹，守備位置在投手的他，球速高達158公里，他在今年球季從後援轉任先發，25場先發出賽中，主投163局，送出155次三振，繳出11勝、5敗、防禦率1.88的成績，其中拿下太平洋聯盟防禦率王。而他這次在場上的表現堪稱經典，僅管感冒出賽，還是以156公里的球速三振金倒永，不過後續被金倒永狙擊，轟出滿貫砲決定戰局，目前是B組預賽中墊底排名的隊伍。