我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今日下午15:01台灣南部發生芮氏規模4.5地震。（圖／中央氣象署提供）

天兔颱風才剛消散於台灣近海，今（16）日午後15:01以及15:07分，台南市麻豆區先後發生規模4.5、規模3.4有感地震，不少台南、嘉義居民直呼「晃超大力，可以明顯感受到震波」。中央氣象署地震測報中心科長李伊婷也說明，，且在0403花蓮大地震後，所有斷層都會重新調整應力情況，後續可能還會有小規模有感餘震發生，提醒民眾無需恐慌，但日常中就要做好防震準備。今（16）日下午15:01台灣南部發生芮氏規模4.5地震，震央即在台南市北方23公里 ，位於台南市麻豆區，最大震度4級；隨後下午15:07又發生芮氏規模3.4地震，震央在台南市政府北方24.4公里 ，同樣位於台南市麻豆區，最大震度3級。中央氣象署地震測報中心科長李伊婷表示，西部地震帶本來就有「沒出露的斷層」（盲斷層），屬於一種能量釋放，過去台南也有不少大地震發生，如知名的白河地震、新化地震，而今年嘉義、台南頻發地震，主要還是因為0403花蓮大地震後，所有的斷層會重新調整應力狀況，所以大大小小的斷層都會偶爾釋發出能量。今（16）日麻豆兩起地震發生後，可能還會有小規模有感餘震，其芮氏規模不會超過主震，提醒民眾不需要太過緊張，平常做好防震準備，並且將容易移動的東西固定好，尤其是長時間不動的物品，要確保牢固，以免地震時家具擺飾的倒塌造成不必要的傷害。