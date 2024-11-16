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▲▼振永（上下圖右）來台拍電影《那張照片裡的我們》，讚美李沐很親切。（圖／瀚草文創 GrX Studio臉書、振永IG）

▲韓版《那些年，我們一起追的女孩》預告公開，振永（右）是男主角。（圖／부산국제영화제 YouTube）

▲振永已在台灣展開拍攝工作。（圖／振永IG）

▲▼振永出席商品快閃店開幕活動。（圖／CAST）

韓團B1A4前成員、「韓版柯景騰」的振永來台合體李沐拍電影《那張照片裡的我們》之餘，也受邀出席桃園的商品快閃店開幕活動，身為韓版《那些年，我們一起追的女孩》男主角的他，自認帥不過原版的柯震東；分享跨國工作的心得，很感謝李沐的貼心與照顧，希望屆時的表現能獲得台灣觀眾認可。振永是韓團B1A4的前成員，2018年6月跟「WM娛樂」合約到期後不續約，決定單飛發展，注重於戲劇圈領域，知名代表作包含《雲畫的月光》、《因為初戀是第一次》系列、《Sweet Home》系列；今年更接下韓國翻拍台片的《那些年，我們一起追的女孩》男主角「柯景騰（柯震東 飾）」，將跟TWICE多賢飾演的「沈佳宜（陳妍希 飾）」共譜戀曲，也確定合作李沐拍台片《那張照片裡的我們》，朝國際化演員邁進，該2檔電影都將在2025年上映。振永離開B1A4後，相隔7年再次來到台灣，除了出席商品快閃店開幕活動，也悄悄在台展開《那張照片裡的我們》拍攝工作，雖然片中的台詞並非全程中文，振永仍為此苦學語言，直呼中文發音困難，以及語意有很多種，學習過程真的不簡單。身為「韓版柯震東」的他，此前曾在釜山影展見過本尊，有抓緊機會詢問關於《那些年》的相關問題，也不忘分享自己的片段給柯震東看。被問到他跟原版「誰最帥？」振永沒有給出答案，覺得審美的部分要交由觀眾去判斷。除了遇見柯震東，振永也分享在台合作李沐的趣事，2人在片場會交換語言，振永更當起韓文老師教對方韓語，李沐也盡地主之誼請對方吃飯，好情誼可見一般。