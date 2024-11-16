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民眾黨主席柯文哲因京華城案延押，傳聞民眾黨內的挺柯派，將運作中央委員在後天中午開會，強行通過黨主席柯文哲的延長請假案，民眾黨立委麥玉珍今天參加小草台中遊行活動時強調，民眾黨是有黨主席的，主席可以透過「正規的方式」，跟大家說應該要怎麼做，「我們就會怎麼做」。由民眾黨社會發展部發起的「台灣大道百人隊伍遊行眾集活動」，今（16）日下午集結上百名小草，從台中火車站前集合徒步出發，以寧靜舉牌方式抗議司法。民眾黨立委麥玉珍也到場聲援，現場有人頂著光頭出現，麥玉珍說，小草的支持都是自動自發，無法預設大家的想法和作法，但每個人都是無聲勝有聲、都想捍衛司法正義。柯文哲請假主席職務3個月的期限將屆，日前傳出柯文哲無法自看守所遞出假單，因此有「挺柯派」運作在下周一的中央委員會，強行通過柯文哲延假案；另有一派主張產生代理黨主席。麥玉珍被問到此事時表示，只要主席還在一天，就是主席說了算，大家會尊重主席的決定。她強調「主席可以透過正規的方式跟我們說應該要怎麼做，我們就會怎麼做」，外界不必有太多揣測。