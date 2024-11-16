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▲《影后》中飾演壁虎的黃迪揚（左），9年前在康熙來了跟陳漢典（右）一起扮BY2。（圖／《康熙來了》截圖）

▲洪都拉斯曾被名嘴叫錯名字，叫成「尼加拉瓜」。（圖／《康熙來了》截圖）

影集《影后》開播以來話題不斷，集結楊謹華、謝盈萱、薛仕凌、陳庭妮等豪華卡司聯手主演，一揭演藝圈背後的故事。影迷看得入戲，大讚無論是主角還是配角都演技在線，像是黃迪揚飾演的經紀人「壁虎」，表現就獲得了廣大粉絲們的認可，還有人挖出黃迪揚9年前在《康熙來了》跟陳漢典一起扮女裝模仿BY2的畫面，讓許多網友直呼：「原來是他！」有網友發文提到媽媽問他：「壁虎是誰？」該網友回覆：「就是跟陳漢典一起扮演BY2的那個啊！」並附上了當時的影片截圖，只見當年在《康熙來了》上，黃迪揚和陳漢典各自穿著亮黃色和桃紅色的洋裝，對著鏡頭自我介紹：「大家好，我們是BY2，不是醜女（台語）。」搞笑的畫面被翻出，才讓眾多網友驚覺，原來早在9年前就看過黃迪揚了，原來這經典的一幕就是他扮演的，還有人表示難怪一看到壁虎時，就一直覺得很眼熟。而還有網友發現，《影后》和《康熙來了》的連結不只如此，像是《影后》中洪都拉斯飾演的「螞蟻」，從頭到尾都被楊貴媚、曾莞婷叫成「蠑螈」，劇中的他直到最後才爆氣：「誰是蠑螈啊！我叫做螞蟻！」而過去洪都拉斯也曾在《康熙來了》中說過，某一次有個名嘴把他名字叫成「尼加拉瓜」，讓他氣到不行，讓觀眾在收看《影后》時都聯想到了這段故事。