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▲今年共有41位志工獲表彰，包括17位資深志工、16位熱心志工及8位特殊奉獻志工。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣府社會處今（16）日於內埔紅采盛宴舉辦「113年度志工日及表揚大會」，來自全縣八大社福中心的179位志工齊聚一堂，共同慶祝這個意義非凡的日子。社會處指出，屏東縣長期以來都是「熱情奉獻的志工之城」，「多一度的溫暖」已融入志工的靈魂。無論是館室內的細心守護、社區中的默默付出、長者的貼心陪伴，或是為弱勢家庭送去支持與關愛，志工們用滿溢的愛心，織就了一張充滿希望的社會安全網。表揚大會中特別頒發「熱心服務獎」給內埔社會福利中心的志工黃鈺馨。她帶著就讀高中的兒子一同參與志工服務，成為館內著名的母子志工搭檔。志工服務不僅拉近母子關係，還讓原本內向的兒子變得更加自信，學會助人為快樂之本，成為志工界的溫暖典範。今年共有41位志工獲表彰，包括17位資深志工、16位熱心志工及8位特殊奉獻志工。這些志工服務年資從十餘年至數年不等，他們透過實際行動傳遞愛與支持，激勵更多人加入志工行列，為屏東帶來更多正向能量。處長劉美淑表示，未來將持續支持志工服務，創造多元的培訓與學習機會，讓志工在服務中持續成長。她也希望透過表揚大會，吸引更多社區居民加入志工行列，共同為屏東注入更多「多一度的溫暖」，讓屏東成為充滿愛與希望的地方。