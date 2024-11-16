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紐西蘭國會在本月14日時針對一項具有爭議性的議案進行討論，但其中內容違背原住民權益，使得議會中原住民議員相當憤慨，甚至為了抗議，在議會中直接跳起了「「毛利戰舞」來表達心中不滿，導致議會短暫中止。綜合美國有線電視新聞網（CNN）等外媒報導，紐西蘭國會在14日時，針對《懷唐伊條約》（Treaty of Waitangi）相關的《條約原則法案》（Treaty Principles Bill）進行一讀辯論。《懷唐伊條約》是1840年時由英國王室代表與超過500位毛利酋長所達成的協議，主要涉及主權、統治權等議題。不過屬於執政聯盟的小黨「行動黨」（Act）黨魁西摩（David Seymour）認為，這項法條已經不合時宜，部分規定不符合現代社會所需，且會造成對毛利人與其他紐西蘭人之間的不公平，因此要求重新進行解釋，並提出廢除部分制度。但這項提議引起毛利議員的不滿。議會在14日進行初步投票時，代表反對陣營、同樣也是毛利人的毛利黨（Te Pati Maori）女議員梅皮-克拉克（Hana-Rawhiti Maipi-Clarke）直接站起身，撕毀了《條約原則法案》文件，並高唱毛利戰歌，隨後同場的毛利議員也起身響應，並在議會當中跳起名為「哈卡」的毛利戰舞。「哈卡」是一種傳統的毛利舞蹈，目的為歡迎部落訪客或在戰鬥前激勵戰士。如今重要活動中也會表演哈卡舞，並且是紐西蘭橄欖球國家隊賽前儀式中最著名的一部分。由於毛利議員跳哈卡舞的聲勢越來越大，喊叫聲淹沒了議院中的其他聲音，迫使國會議長宣布休會約30分鐘後才恢復會議。儘管行動黨表示，反對的人想要煽動恐懼和分裂，但許多毛利人及其支持者認為，這項法案削弱了該國原住民的權利。紐西蘭原住民約佔530萬人口的20%。外界預計，將在19日於首都威靈頓舉行大規模集會，可能有數百位參與者為毛利人的權益發聲。