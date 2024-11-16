受到東北季風影響，中央氣象署於今（16）日下午17點15分，針對基隆市、台北市山區、新北市北海岸地區發布「大雨特報」，影響時間持續到明（17）日上午，提醒民眾出門帶把傘。
⚠️大雨特報
📍大雨：基隆北海岸、臺北市山區、新北市北海岸
中央氣象署說明，東北季風明（17）日將持續增強，北部、東半部地區天氣轉為陰雨，尤其基隆北海岸、宜蘭及雙北山區有局部豪雨，花蓮山區也有局部大雨。
風勢方面，明(17)日晚起澎湖、馬祖將有10至11級強陣風，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、金門有9至10級強陣風，基隆北海岸、新北、嘉義、臺南及東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。
今(16)日屏東、高雄沿海空曠地區及澎湖易有8至9級強陣風，雲林以北沿海空曠地區、基隆北海岸、恆春半島及蘭嶼、綠島亦有較強陣風，明日白天起雲林以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖亦有8至9級強陣。
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📍大雨：基隆北海岸、臺北市山區、新北市北海岸
中央氣象署說明，東北季風明（17）日將持續增強，北部、東半部地區天氣轉為陰雨，尤其基隆北海岸、宜蘭及雙北山區有局部豪雨，花蓮山區也有局部大雨。
風勢方面，明(17)日晚起澎湖、馬祖將有10至11級強陣風，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、金門有9至10級強陣風，基隆北海岸、新北、嘉義、臺南及東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。
今(16)日屏東、高雄沿海空曠地區及澎湖易有8至9級強陣風，雲林以北沿海空曠地區、基隆北海岸、恆春半島及蘭嶼、綠島亦有較強陣風，明日白天起雲林以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖亦有8至9級強陣。