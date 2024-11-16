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▲大佳河濱公園每年11月都有壯闊的花海。（圖／取自「戀戀水綠 臺北水利」臉書）

▲桃園花彩節今年晉升為「2024大溪水岸花卉農遊」，並於今（16）日登場，展區花田面積達12公頃，勾勒出各種圖案。（圖／取自大溪月眉休閒農業發展協會臉書）

▲2024桃園花彩節（大溪水岸花卉農遊）大眾運輸資訊（圖／取自桃園花彩節臉書）

大佳河濱公園每年11月花海怒開，目前向日葵花海與美堤圓仔花、自然系花海皆盛開中。而今（16）日與明日兩天，也將迎來今年壓軸最強電音派對第四屆Ultra Taiwan（超世代音樂節）。另一個賞花熱點活動還有桃園花彩節，今年晉升為「2024大溪水岸花卉農遊」，也於今（16）日登場至24日，地點在大溪月眉休閒農業區。今年壓軸最強電音派對第四屆Ultra Taiwan（超世代音樂節）榮獲《DJ MAG》最新一年度的「百大音樂節」殊榮，將在今年今日11月16日開始兩天於台北市大佳河濱公園重磅回歸。今年台灣站是Ultra Worldwide™世界巡迴壓軸最後一站，重金打造4大音樂舞台，邀請難得一見的百大DJ巨星Hardwell領軍56組國際級DJ來台演出，主舞台MainStage祭出最難得在台灣看見的超強卡司陣容，壓軸則是睽違6年來台的葛萊美獎電音情人電音情人Zedd。於「行天宮站」1號出口，出站後步行至松江路轉乘72、222路公車，至「大佳國小」或「河濱公園大佳段站」下車。1. 搭乘72、222路公車於「大佳國小」或「河濱公園大佳段」下車。2. 搭乘市民小巴9於「九號水門」或「大佳河濱公園」下車。此外，桃園花彩節今年晉升為「2024大溪水岸花卉農遊」，也於今（16）日登場，活動至24日，地點在大溪月眉休閒農業區，農業局和在地農民以波斯菊、百日草等景觀綠肥作物，展區花田面積達12公頃，勾勒出各種接地氣圖案，田裡刻意打造出黑毛豬、金元寶的圖騰，目前平均花開3、4成左右，預計之後圖騰將會更明顯。活動期間漿邀請U:NUS人氣團體、「蟲蟲馬戲團」親子劇、聽農村天籟-阿卡貝拉及多位精彩表演節目於假日上演，平常日每天有手作黏土、自然樹葉貼畫等多元又有趣的農事DIY及食農教育活動供民眾參與。農業局說，這次活動精心安排在花田中擺放象徵桃園農特產的形象裝置，包括可愛的水蜜桃「桃寶」、桃園好米「米寶」、黑毛豬「豬寶」，以及清脆的大溪綠竹筍「筍寶」等，讓桃園好農的農產品以活潑新姿態出現在花海中。另外，樂天桃猿啦啦隊的吉祥物「樂天桃猿Rakuten Monkeys」，也首次登場花田景觀，增添滿滿桃園在地特色與活力。2024桃園花彩節（大溪水岸花卉農遊）今日也有開幕式活動，地點在李騰芳古宅停車場，表演卡司包含樂天女孩、弗莎巴西打擊樂團，還有高人氣偶像男團U：NUS登場帶來迷你音樂會。桃園客運5096線往大溪→於「月眉觀音寺站」下車。台灣好行-小烏來線(假日限定班次)於「新街尾站」下車經月眉古道到達活動會場。桃園客運5098線往大溪→「觀音寺」下車經月眉古道到達活動會場。台灣好行-大溪快線，於「新街尾站」下車經月眉古道到達活動會場。桃園市公車710至「觀音寺站」下車，再步行20分鐘抵達會場。