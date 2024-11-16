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▲周曉涵逛書店隨性紮起頭髮，搭配深藍色棒球帽，並未戴墨鏡或口罩掩飾。（圖／周曉涵 IG）

▲周曉涵宣布離開合作近20年的經紀公司「多曼尼」，加入「大璽影藝」重新出發。（圖／周曉涵 IG）

女星周曉涵工作繁忙，仍會利用空檔享受生活。她近日在社群網站上分享了一組逛書店的照片，透露「從白天待到晚上」，引起粉絲熱議。根據照片，書店位於台北中山站的赤峰街，讓不少人紛紛表示：「希望能巧遇！」照片中，周曉涵隨性紮起頭髮，搭配深藍色棒球帽，並未戴墨鏡或口罩掩飾。她穿著深藍色寬鬆外套和黑色百褶短裙，辣露修長美腿，整體比例依然完美。她時而低頭甜笑，時而回頭張望，甚至對著鏡子自拍，儘管只穿平底鞋，依然展現迷人自信，讓粉絲們狂刷愛心。周曉涵今年9月剛宣布離開合作近20年的經紀公司「多曼尼」，加入「大璽影藝」重新出發。她提到，這次決定是在家人支持下做出的，希望在新環境中為觀眾帶來更多新作品。對於她的全新旅程，粉絲們也相當期待，盼望她未來能有更多亮眼表現。周曉涵不僅以實力證明自己在演藝圈的地位，生活中的閒適時刻更讓人看到她真實可愛的一面。未來的挑戰和作品，值得大家持續關注。