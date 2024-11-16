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▲台灣中油公司今（16）日舉辦113年僱用人員甄試第二試。（圖／經濟部）

台灣中油公司今（16）日舉行113年僱用人員甄試第二試，一連兩天在台北、高雄兩考區舉行，本次甄試有8,449人報考，進入第二試人數2,072人，預計錄取1,153人。第二試按類別進行體能等現場測試，為防止舞弊，同時進行複評測試，與第一試成績差距太大將作為合格與否之參考依據。本次甄試招考對象為高中(職)以上學校畢業者，共計招考19類別人員，第一試以筆試方式辦理，第二試為複評測試、口試及現場測試。第二試口試成績占總成績30%；現場測試係採合格制，不另予計分，凡任一項未通過即遭淘汰。第二試應考人按其報考類別，依簡章規定之現場測試項目進行測驗，項目分別有「引體向上」、「握力測驗」、「手提滅火器跑走50公尺」、「手提滅火器跑走70公尺」(僅消防類測試)、「徒手跑走800公尺」(僅消防類測試)、「負重30公斤重物跑走50公尺」(僅探採鑽井類測試)、「辨色實作模擬」及「辨識標示牌」等。為維持考試公平性、防止舞弊情事及再次確認應考人之專業知識與能力符合公司進用標準，第二試同時進行複評測試，複評測試結果如與第一試(筆試)成績差距過大者，將作為第二試合格與否的重要參據。經第二試合格者，依各該類別地區之錄取名額，按甄試總成績高低順序錄取，並依志願分發至服務單位訓練；錄取人員訓練期間6個月，訓練期滿成績合格予以正式僱用，正式僱用後支薪及升等調派，均依台灣中油相關規定辦理。