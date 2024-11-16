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▲YERIN把「8月」說成「包月」，直呼中文發音和她在錄音COVER歌曲時很不一樣。（圖／記者陳明安攝）

▲YERIN想來台灣挑戰演技，可愛地喊話劇組可以聯絡她。（圖／記者陳明安攝）

韓團GFRIEND出身的SOLO歌手YERIN，明日將舉辦見面會，今天她接受媒體聯訪，俏皮模仿最近大熱影集《影后》中的名台詞「交出你的POWER」，最近許多韓星來台灣挑戰影視作品，被問到會不會也想挑戰看看？YERIN比出電話手勢，喊話台灣劇組：「請打給我吧！」可愛模樣逗笑在場媒體。YERIN透露在練習中文COVER歌曲時，有學習了月份的中文，而因為她的生日在8月，然而「8月」的中文發音太難，她一直說成「包月」，被糾正了好幾次，讓她直呼：「跟錄音的時候發音不太像！」另外在場媒體還教了她一句《影后》中的名台詞「交出你的POWER」，發音非常準確，讓眾人大讚：「說得比『8月』好」，YERIN也承諾一定會在見面會上對粉絲說。今年1月才來辦過見面會，短短10個月再度來台，YERIN表示自己很想喝珍珠奶茶，雖然在韓國喝的珍奶也很好喝，但之前在台灣喝的確實更好喝，但因為還有行程，目前還沒有享用到。明年將迎來出道10年，GFRIEND的合體計畫正在進行中，她也會透過專輯活動和大家多多見面。而這10年來自己最大的成長，就是在面對媒體和大眾的時候，因為過去在團體中，她算是不太會說話的成員，面對提問時都會很緊張，如今經歷了3年的SOLO，她已經成長到可以看著記者們的眼睛回答問題。至於日後的活動規劃，YERIN表示想要更多挑戰不同的事情，如果還有機會接戲的話，想要嘗試「老么女兒」的角色，正好最近有韓星來台發展演技，被問到是否會想挑戰看看？她俏皮做出接電話手勢，並喊話：「請打給我！」而GFRIEND成員YUJU曾經說過，每次聽到GFRIEND的歌曲《時光流逝》都會哭，YERIN則表示自己聽歌時就算會聽到感動，但不會聽到流眼淚，不過看感人電影時倒是很容易哭，因為要看到畫面才會有情緒。