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▲羅一鈞和30名醫學院學生組成的「台灣公衛學生聯合會」同台飆唱。（圖／愛之日常音樂節提供）

▲萬芳是愛之日常音樂節的全勤藝人，這屆也沒有缺席。（圖／愛之日常音樂節提供）

第六屆「愛之日常音樂節」今（16）日在台中文心森林公園「圓滿戶外劇場」盛大登場，今年表演者是歷屆最多的一次，總共有54組表演者，先前抗疫有功的「國民女婿」羅一鈞也難得開金嗓。而值得一提的是，此次活動強碰有史以來難得一遇的11月「四颱共舞」，對此主辦人郭蘅祈（郭子）說，「台中天選之地，四個颱風老天都幫忙移開，福地來著！」太陽也在正午就探出頭來，絲毫不像颱風天，好天氣也讓現場湧入3萬人。羅一鈞今日領銜30名醫學院學生組成的「台灣公衛學生聯合會」震撼開唱，演唱HIV公益歌曲〈一樣〉，相當振奮人心，象徵愛心與守護精神的完美融合，這也是羅一鈞繼2022年「愛之日常4」後再度受邀登台開嗓。本屆音樂節以「擁抱彩虹，預見美麗新世界」（What A Wonderful World！）為主題，郭子提到，希望藉由音樂節將「愛之日常」的理念推向國際，並以音樂人使命感推動華語流行音樂的全球化。羅一鈞出場致詞時還出現有趣畫面，就是羅一鈞的汗不停滴下，郭子頻頻幫羅一鈞擦汗，讓羅一鈞超級害羞，大讚郭子太貼心，還說對方根本是他的經紀人，不過郭子則打趣說：「我只是要推銷周邊的毛巾啦」，讓全場大爆笑。羅一鈞表演之後，緊接著三金歌后萬芳在「親愛愛樂」26位弦樂手的氣勢烘托下出場。萬芳表示，先前一起和親愛愛樂在小巨蛋表演就深深被感動，這次相約「愛之日常6」再聚首，更是被親愛愛樂的改編感動到濕了眼眶。萬芳表示：「這是我參加（愛之日常音樂節）的第6次，到目前為止是全勤歌手。」她還指出，愛之日常不只是大家看表演聽歌的節目，有更多更深的意涵，「透過這樣友善的音樂節，讓更多的朋友認識愛之日常倡議的多元平權。」第6屆愛之日常音樂節的卡司陣容異常強大，包括宇宙人、Lady Pum Pum林美秀、旺福、胖球都是首度參加。金曲團體旺福今日登場，帶來〈阿娘阿細腰〉、〈夜市 Oh Yes〉、〈有星星的夜晚〉、〈迷你裙〉、〈我當你空氣〉和〈愛有什麼不好〉等膾炙人口的歌曲，整個唱好唱滿，又跟台下詼諧互動，也讓整座台中文心公園擁有個輕鬆、超chill的周末午後。