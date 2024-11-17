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烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)今天(16日)表示，烏克蘭必須盡其一切努力，確保能在明年透過「外交手段」結束與俄羅斯的戰爭。在烏克蘭電台今天播出的專訪中，澤倫斯基坦承烏東戰場局勢艱難，俄軍正在取得進展。他也提到，俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)對達成和平協議不感興趣。在此之前，澤倫斯基15日表示，他預計在川普(Donald Trump)明年1月就職成為美國總統後，俄烏衝突將會「提前結束」。澤倫斯基表示，美國法律禁止他與川普在正式上任前會面，而他只會與川普本人交談，而非透過任何特使或顧問。他說：「作為烏克蘭總統，我只會認真看待與美國總統的對話，並給予任何隨行人員、任何人應有的尊重。」他說：「在我們看來，我們必須盡一切努力讓這場戰爭在明年結束，透過外交手段結束。」更多中央廣播電臺新聞