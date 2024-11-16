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2024年世界棒球12強賽預賽進入白熱化階段，目前中華隊戰績為2勝1敗，17日對陣澳洲十分關鍵，只要贏球晉級機率非常高，此戰中華隊確定推派郭俊麟先發，澳洲則是派出效力美職小聯盟費城人2A的投手Mitch Neunborn。目前中華隊打完3場比賽，先發輪值中僅剩郭俊麟尚未出賽，面對澳洲將由他擔綱先發。今年郭俊麟20場出賽，包括14場先發，繳出3勝7敗、防禦率4.74，本季最佳表現是7月10日對陣味全龍投出生涯第一場完封勝。澳洲先發Mitch Neunborn在本屆12強有過一次出賽，中繼1局被敲2安失掉1分。本季他在小聯盟29場出賽，包含15場先發，成績7勝6敗、防禦率3.15。Neunborn擁有不錯的三振能力，但控球準度較差，速球約148公里至153公里之間，主要球種為滑球、變速球及指叉球，其中指叉球下墜幅度大、迷惑性強。目前中華隊戰績為2勝1敗，若能在17日擊敗澳洲，再加上日本擊敗古巴，中華隊將以3勝的成績確定晉級，即使之後對古巴落敗，仍可因對戰優勢穩坐分組前二名，成功闖入東京複賽。若中華隊明日不敵澳洲，晉級情勢將變得複雜。屆時，中華隊不僅必須在最後一戰擊敗古巴，還需寄望澳洲輸給南韓，才能避免因對戰優勢輸給戰績相同的澳洲，最終無緣晉級複賽。