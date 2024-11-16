世界12強賽台灣預賽第3戰，對上大魔王日本隊。雖然最終1比3不敵對手，但整體來說兩隊所打出的內容差不多，最終的勝負差距點，除了適時的長打未能發揮外，投手的控球能力的精密差距，也成為了輸贏關鍵點。不過台灣球員打出不差的內容，與日本的差距不再像過往那麼遠，可看到台灣棒球的進步。
直球的品質差距 造成打者反應不同
日本隊派出的先發投手才木浩人，例行賽就是以直球為主，變化球為輔的配球模式。賽前採訪時他說，仍會以這樣的模式為主，進到比賽中也確實如此。才木浩人的直球球速可超過150公里，且Trackman測出的轉速超過2600轉，搭配日本投手特有的垂直轉軸，讓台灣打者即便鎖定直球，也很難攻擊。
在才木浩人先發的5.2局中，可看到台灣打者揮空率低，並不像過去對國際賽對戰，對於超過150公里速球就毫無招架之力，但好的轉速與垂直的轉軸，卻也讓台灣打者屢屢切到球的下緣，形成4個飛球出局之外，還有許多界外飛球，這是速球品質所造成的結果。
對戰案例為台灣的先發投手陳柏清，他同樣也是直球為主。但轉速沒有才木浩人優異，速度也來得比較慢，因此日本打者在對戰時，可試著把球打進場內。再加上控球能力，陳柏清也略遜一籌，即便在捕手林家正領導配球下，陳柏清試著去丟內外角偏低位置，卻總是差了一些，導致球數落後，日本打者可主動攻擊。
不過日本投手直球品質不錯，台灣打者還是依照情蒐資料勇敢出棒。整體打者出棒果決，針對直球攻擊策略堅定，也才有戴培峰從北山亘基手中打出的陽春砲，台灣打者的進步由此可見。
開局緊繃 2個守備機會沒抓到導致失分
面對強權日本，球員站在場上說不緊張肯定是騙人的。在每位球員都想要做到最好的情況下，1局上的開局，就可看出台灣全隊都稍微綁手綁腳一些。包括先發投手陳柏清，剛開局時總是壞球先走，球數落後給對手；以及2個守備Play，未能抓到該抓的出局數，也導致開局先丟掉1分。
日本首棒打者桑原將志，是以選球與纏鬥為主，陳柏清雖然一開始球數落後，但仍讓桑原將志打出三壘滾地球，已是成功投球。不過三壘手潘傑楷在前進與後退間稍微猶豫，讓自己處在不好接彈跳球的位置，發生了失誤。若是一般的例行賽，潘傑楷可能會在壓力比較小的背景下，比較敢做瞬間判斷，在想要謹慎的心態下，突然猶豫了一下，也導致失誤的發生。
同個半局，無人出局一、二壘有人時，辰己涼介的一壘滾地球，朱育賢也是想要快點抓到雙殺，導致無法完成。從動作中可看出，朱育賢在準備接球時，重心有想要先往二壘移動，這是因為辰己涼介速度快，朱育賢想要快點完成接傳，但也因此漏了一下，只能抓到封殺。
1局上半失掉1分，就是因為這2個稍微緊張沒處理好的Play所導致，不過還是要稱讚先發的陳柏清，回穩的快，才沒有讓對方整個打出氣勢。
投手調度果決 找到未來可用之兵
台灣先發陳柏清雖只投3.1局退場，但整體來講不能說投得差，只是在仍有機會下，台灣希望用投手車輪戰來混肴日本打線。後續接替的黃恩賜、王志煊、江國豪、莊昕諺與陳冠偉皆未讓日本攻下分數，特別是前4人先前都未出賽，也為接下來的2連戰澳洲與古巴，找到牛棚的可用之兵。
黃恩賜在熱身賽狀態不理想，但在對戰日本時，直球速度不錯，指叉球與滑球位移軌跡大，讓日本打者擊球點掌握不是很好；江國豪擔任長中繼，順利完成任務。雖然一開始尚未找到放球點，可是節奏明快，不給打者太多思考機會，將主動權握在手中。
莊昕諺有了首戰的經驗後，再上場並對戰日本，看得出來心情更篤定，直球與滑球的組合，讓日本的右打者沒辦法掌握好；王志煊作為專門針對左打者的中繼投手，低角度的位置投得精準，也順利讓佐野恵太出局。
這次12強賽，投手教練林岳平調度靈活，每個帶進來的投手都有明確定位，也不迷信特別幾位牛棚投手，是與過往最大的不同；而年輕投手在這種一級國際賽的壓力下，都有投出教練想要的內容，像是莊昕諺針對右打、王志煊針對左打都有成功，更可讓之後的比賽，教練可在比賽中段做大膽調度。
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日本隊派出的先發投手才木浩人，例行賽就是以直球為主，變化球為輔的配球模式。賽前採訪時他說，仍會以這樣的模式為主，進到比賽中也確實如此。才木浩人的直球球速可超過150公里，且Trackman測出的轉速超過2600轉，搭配日本投手特有的垂直轉軸，讓台灣打者即便鎖定直球，也很難攻擊。
在才木浩人先發的5.2局中，可看到台灣打者揮空率低，並不像過去對國際賽對戰，對於超過150公里速球就毫無招架之力，但好的轉速與垂直的轉軸，卻也讓台灣打者屢屢切到球的下緣，形成4個飛球出局之外，還有許多界外飛球，這是速球品質所造成的結果。
對戰案例為台灣的先發投手陳柏清，他同樣也是直球為主。但轉速沒有才木浩人優異，速度也來得比較慢，因此日本打者在對戰時，可試著把球打進場內。再加上控球能力，陳柏清也略遜一籌，即便在捕手林家正領導配球下，陳柏清試著去丟內外角偏低位置，卻總是差了一些，導致球數落後，日本打者可主動攻擊。
不過日本投手直球品質不錯，台灣打者還是依照情蒐資料勇敢出棒。整體打者出棒果決，針對直球攻擊策略堅定，也才有戴培峰從北山亘基手中打出的陽春砲，台灣打者的進步由此可見。
開局緊繃 2個守備機會沒抓到導致失分
面對強權日本，球員站在場上說不緊張肯定是騙人的。在每位球員都想要做到最好的情況下，1局上的開局，就可看出台灣全隊都稍微綁手綁腳一些。包括先發投手陳柏清，剛開局時總是壞球先走，球數落後給對手；以及2個守備Play，未能抓到該抓的出局數，也導致開局先丟掉1分。
日本首棒打者桑原將志，是以選球與纏鬥為主，陳柏清雖然一開始球數落後，但仍讓桑原將志打出三壘滾地球，已是成功投球。不過三壘手潘傑楷在前進與後退間稍微猶豫，讓自己處在不好接彈跳球的位置，發生了失誤。若是一般的例行賽，潘傑楷可能會在壓力比較小的背景下，比較敢做瞬間判斷，在想要謹慎的心態下，突然猶豫了一下，也導致失誤的發生。
同個半局，無人出局一、二壘有人時，辰己涼介的一壘滾地球，朱育賢也是想要快點抓到雙殺，導致無法完成。從動作中可看出，朱育賢在準備接球時，重心有想要先往二壘移動，這是因為辰己涼介速度快，朱育賢想要快點完成接傳，但也因此漏了一下，只能抓到封殺。
1局上半失掉1分，就是因為這2個稍微緊張沒處理好的Play所導致，不過還是要稱讚先發的陳柏清，回穩的快，才沒有讓對方整個打出氣勢。
投手調度果決 找到未來可用之兵
台灣先發陳柏清雖只投3.1局退場，但整體來講不能說投得差，只是在仍有機會下，台灣希望用投手車輪戰來混肴日本打線。後續接替的黃恩賜、王志煊、江國豪、莊昕諺與陳冠偉皆未讓日本攻下分數，特別是前4人先前都未出賽，也為接下來的2連戰澳洲與古巴，找到牛棚的可用之兵。
黃恩賜在熱身賽狀態不理想，但在對戰日本時，直球速度不錯，指叉球與滑球位移軌跡大，讓日本打者擊球點掌握不是很好；江國豪擔任長中繼，順利完成任務。雖然一開始尚未找到放球點，可是節奏明快，不給打者太多思考機會，將主動權握在手中。
莊昕諺有了首戰的經驗後，再上場並對戰日本，看得出來心情更篤定，直球與滑球的組合，讓日本的右打者沒辦法掌握好；王志煊作為專門針對左打者的中繼投手，低角度的位置投得精準，也順利讓佐野恵太出局。
這次12強賽，投手教練林岳平調度靈活，每個帶進來的投手都有明確定位，也不迷信特別幾位牛棚投手，是與過往最大的不同；而年輕投手在這種一級國際賽的壓力下，都有投出教練想要的內容，像是莊昕諺針對右打、王志煊針對左打都有成功，更可讓之後的比賽，教練可在比賽中段做大膽調度。
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