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▲世界棒球12強中華隊捕手戴培峰從日本隊的中繼投手北山亘基手中敲出陽春全壘打，也是中華隊唯一的一分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.16）

▲世界棒球12強中華隊對上日本隊，投手群表現優異只失掉3分，但打線被封鎖只靠著陽春全壘打攻下1分，終場以1:3不敵日本隊。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.16）

▲台灣先發陳柏清雖只投3.1局退場，但整體來講不能說投得差，只是在仍有機會下，台灣希望用投手車輪戰來混肴日本打線。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.16）

世界12強賽台灣預賽第3戰，對上大魔王日本隊。雖然最終1比3不敵對手，但整體來說兩隊所打出的內容差不多，最終的勝負差距點，除了適時的長打未能發揮外，投手的控球能力的精密差距，也成為了輸贏關鍵點。不過台灣球員打出不差的內容，與日本的差距不再像過往那麼遠，可看到台灣棒球的進步。日本隊派出的先發投手才木浩人，例行賽就是以直球為主，變化球為輔的配球模式。賽前採訪時他說，仍會以這樣的模式為主，進到比賽中也確實如此。才木浩人的直球球速可超過150公里，且Trackman測出的轉速超過2600轉，搭配日本投手特有的垂直轉軸，讓台灣打者即便鎖定直球，也很難攻擊。在才木浩人先發的5.2局中，可看到台灣打者揮空率低，並不像過去對國際賽對戰，對於超過150公里速球就毫無招架之力，但好的轉速與垂直的轉軸，卻也讓台灣打者屢屢切到球的下緣，形成4個飛球出局之外，還有許多界外飛球，這是速球品質所造成的結果。對戰案例為台灣的先發投手陳柏清，他同樣也是直球為主。但轉速沒有才木浩人優異，速度也來得比較慢，因此日本打者在對戰時，可試著把球打進場內。再加上控球能力，陳柏清也略遜一籌，即便在捕手林家正領導配球下，陳柏清試著去丟內外角偏低位置，卻總是差了一些，導致球數落後，日本打者可主動攻擊。不過日本投手直球品質不錯，台灣打者還是依照情蒐資料勇敢出棒。整體打者出棒果決，針對直球攻擊策略堅定，也才有戴培峰從北山亘基手中打出的陽春砲，台灣打者的進步由此可見。面對強權日本，球員站在場上說不緊張肯定是騙人的。在每位球員都想要做到最好的情況下，1局上的開局，就可看出台灣全隊都稍微綁手綁腳一些。包括先發投手陳柏清，剛開局時總是壞球先走，球數落後給對手；以及2個守備Play，未能抓到該抓的出局數，也導致開局先丟掉1分。日本首棒打者桑原將志，是以選球與纏鬥為主，陳柏清雖然一開始球數落後，但仍讓桑原將志打出三壘滾地球，已是成功投球。不過三壘手潘傑楷在前進與後退間稍微猶豫，讓自己處在不好接彈跳球的位置，發生了失誤。若是一般的例行賽，潘傑楷可能會在壓力比較小的背景下，比較敢做瞬間判斷，在想要謹慎的心態下，突然猶豫了一下，也導致失誤的發生。同個半局，無人出局一、二壘有人時，辰己涼介的一壘滾地球，朱育賢也是想要快點抓到雙殺，導致無法完成。從動作中可看出，朱育賢在準備接球時，重心有想要先往二壘移動，這是因為辰己涼介速度快，朱育賢想要快點完成接傳，但也因此漏了一下，只能抓到封殺。1局上半失掉1分，就是因為這2個稍微緊張沒處理好的Play所導致，不過還是要稱讚先發的陳柏清，回穩的快，才沒有讓對方整個打出氣勢。台灣先發陳柏清雖只投3.1局退場，但整體來講不能說投得差，只是在仍有機會下，台灣希望用投手車輪戰來混肴日本打線。後續接替的黃恩賜、王志煊、江國豪、莊昕諺與陳冠偉皆未讓日本攻下分數，特別是前4人先前都未出賽，也為接下來的2連戰澳洲與古巴，找到牛棚的可用之兵。黃恩賜在熱身賽狀態不理想，但在對戰日本時，直球速度不錯，指叉球與滑球位移軌跡大，讓日本打者擊球點掌握不是很好；江國豪擔任長中繼，順利完成任務。雖然一開始尚未找到放球點，可是節奏明快，不給打者太多思考機會，將主動權握在手中。莊昕諺有了首戰的經驗後，再上場並對戰日本，看得出來心情更篤定，直球與滑球的組合，讓日本的右打者沒辦法掌握好；王志煊作為專門針對左打者的中繼投手，低角度的位置投得精準，也順利讓佐野恵太出局。這次12強賽，投手教練林岳平調度靈活，每個帶進來的投手都有明確定位，也不迷信特別幾位牛棚投手，是與過往最大的不同；而年輕投手在這種一級國際賽的壓力下，都有投出教練想要的內容，像是莊昕諺針對右打、王志煊針對左打都有成功，更可讓之後的比賽，教練可在比賽中段做大膽調度。