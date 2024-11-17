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中華隊在世界12強棒球賽上以1：3輸給日本隊，但雙方交手激盪出的火花還在社群網站上持續延燒。台灣強打吉力吉撈·鞏冠在此役沒有先發，但他在6局上曾被換上場代打，他特別的名字立刻吸引日本球迷的關注，由於不同家的媒體念法和片假名都用的不同，再加上他名字念起來很有趣味，因此很快竄上日本熱搜，有球迷笑說：「這聽起來像是北斗神拳中的人物」。此役第6局，在2人出局、一二壘有人的情況下，吉力吉撈上場代打，但可惜未能建功，最終打成滾地球出局，該局中華隊沒有得分。不過他的名字經由播報員之口，引起日本球迷興趣，瞬間衝上日本熱搜。日本人似乎為何如何念吉力吉撈的名字而困擾，電視播放的發音是「キチリキキチロウ・キョウカン」（Kichirikikichiro Kyoukan），聽起來像繞口令；當地有人是念「ジリジラオ・ゴングァン」（GirijiraoGongguan）；有的媒體則讀作「ギリュギリャウ・クンクアン」（GirigilauKunkuan），片假名的排列組合很多種。日媒《日刊體育》介紹到，他的姓氏是「鞏冠」（Kakukan），名字是「吉力吉撈」（Kirikichisho），是來自台灣原住民排灣族，也是一名很有實力的強打，曾於2022年和2023年連續兩年獲得中華職棒全壘打王。雖然這個名字對日本人來說念起來很拗口，但社群網站上，不少人卻對此感到好奇和興奮，有人表示：「如果我的名字叫這樣的話很酷」、「聽起來像是北斗神拳中的人物」、「與中國大陸不同，台灣的名字很難猜」、「明年請來西武吧！他光用名字就能嚇死人」。