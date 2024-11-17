東北季風殺到，北部、東北部本周低溫18度，需要來杯熱咖啡。LINE禮物有7-11電子票券，形同另類線上寄杯，爽喝精品美式、精品馥芮白買1送1；萊爾富限時特大杯冰茶、拿鐵、奶茶等買1送1。《NOWnews》整理本周咖啡優惠（11月17日至11月23日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾大杯熱黑糖珍珠撞奶2杯80元，6.7折（原價60元、特價40元）➡️點此購買
◾中杯熱好時經典可可2杯86元，6.6折（原價65元、特價43元）➡️點此購買
◾大杯熱伯爵紅茶拿鐵2杯76元，6.9折（原價55元、特價38元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍門市｜11月15日至11月17日
◾精品生椰厚拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾黑糖珍珠撞椰奶第2杯10元， 5.6折（原價85元、特價48元）
◾咖啡珍珠歐蕾第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
📍門市｜11月13日至11月26日
◾大杯精品美式買2送1，6.7折（原價100元、特價67元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
📍門市｜11月13日至12月10日
CITY TEA／CITY PEARL 全品項任選第2杯半價，以下舉例換算：
◾四季春青茶 / 英式紅茶第2杯半價，7.5折（原價35元、特價26元）
◾珍珠焙火烏龍奶茶第2杯半價，7.5折（原價75元、特價56元）
📍門市｜即日起至12月31日
限用OPEN iECO循環杯（可A門市租、B門市還）
◾濃萃美式25元，5折（原價50元）
◾濃萃拿鐵35元，5.8折（原價60元）
📍APP｜11月12日至11月17日
◾買5杯西西里氣泡咖啡送檸檬咖啡2杯，7.3折（原價平均79元、特價58元）
◾珍珠咖啡歐蕾買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
◾中杯精品燕麥拿鐵買5送2，7.1折（原價110元、特價79元）
◾5杯大杯美式＋5杯中杯精品美式400元，6.4折（原價平均63元、特價40元）
◾5杯大杯拿鐵＋5杯中杯精品拿鐵450元，6.2折（原價平均73元、特價45元）
🟡全家便利商店
📍門市｜11月13日至11月17日
◾大杯特濃美式第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大冰柳橙香柚綠茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜即日起至12月31日
限免費借用循環杯＋杯蓋
◾大杯特濃拿鐵半價，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯厚濃靜岡抹茶拿鐵半價，5折（原價65元、特價33元）
🟡萊爾富
📍門市｜即日起至11月17日
◾特大杯冰茶系列全品項買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯氣泡系列全品項買1送1，5折（原價55元起、特價28元起）
◾特大杯美式、特大杯拿鐵買1送1，5折（原價60元起、特價30元起）
◾特大杯奶茶系列全品項買1送1，5折（原價55元起、特價28元起）
以上不同價者以2件5折計
📍門市｜11月9日至11月24日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
🟡OK超商
📍門市｜11月17日至11月20日
◾紫蘇茶特價39元，7.1折（原價55元）
◾百草甘茶特價39元，7.1折（原價55元）
🟡美廉社
📍門市｜11月15日至11月17日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
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◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾大杯熱黑糖珍珠撞奶2杯80元，6.7折（原價60元、特價40元）➡️點此購買
◾中杯熱好時經典可可2杯86元，6.6折（原價65元、特價43元）➡️點此購買
◾大杯熱伯爵紅茶拿鐵2杯76元，6.9折（原價55元、特價38元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍門市｜11月15日至11月17日
◾精品生椰厚拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾黑糖珍珠撞椰奶第2杯10元， 5.6折（原價85元、特價48元）
◾咖啡珍珠歐蕾第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
📍門市｜11月13日至11月26日
◾大杯精品美式買2送1，6.7折（原價100元、特價67元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
📍門市｜11月13日至12月10日
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◾四季春青茶 / 英式紅茶第2杯半價，7.5折（原價35元、特價26元）
◾珍珠焙火烏龍奶茶第2杯半價，7.5折（原價75元、特價56元）
📍門市｜即日起至12月31日
限用OPEN iECO循環杯（可A門市租、B門市還）
◾濃萃美式25元，5折（原價50元）
◾濃萃拿鐵35元，5.8折（原價60元）
📍APP｜11月12日至11月17日
◾買5杯西西里氣泡咖啡送檸檬咖啡2杯，7.3折（原價平均79元、特價58元）
◾珍珠咖啡歐蕾買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
◾中杯精品燕麥拿鐵買5送2，7.1折（原價110元、特價79元）
◾5杯大杯美式＋5杯中杯精品美式400元，6.4折（原價平均63元、特價40元）
◾5杯大杯拿鐵＋5杯中杯精品拿鐵450元，6.2折（原價平均73元、特價45元）
🟡全家便利商店
📍門市｜11月13日至11月17日
◾大杯特濃美式第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大冰柳橙香柚綠茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜即日起至12月31日
限免費借用循環杯＋杯蓋
◾大杯特濃拿鐵半價，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯厚濃靜岡抹茶拿鐵半價，5折（原價65元、特價33元）
🟡萊爾富
📍門市｜即日起至11月17日
◾特大杯冰茶系列全品項買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯氣泡系列全品項買1送1，5折（原價55元起、特價28元起）
◾特大杯美式、特大杯拿鐵買1送1，5折（原價60元起、特價30元起）
◾特大杯奶茶系列全品項買1送1，5折（原價55元起、特價28元起）
以上不同價者以2件5折計
📍門市｜11月9日至11月24日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
🟡OK超商
📍門市｜11月17日至11月20日
◾紫蘇茶特價39元，7.1折（原價55元）
◾百草甘茶特價39元，7.1折（原價55元）
🟡美廉社
📍門市｜11月15日至11月17日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）