世界棒球12強賽B組賽程進入白熱化階段，台灣今(17)日將迎戰澳洲，而同日晚間日本隊將出戰古巴隊，若台灣與日本皆贏球，台日將可攜手晉級四強超級循環賽。許多台灣球迷已躍躍欲試準備購買四強循環賽東京巨蛋門票，若想在東京巨蛋一起吼出最經典的「台灣尚勇」或Team Taiwan，下方購票資訊不可錯過。
步驟一：前往海外訂票網頁
本屆12強賽海外購票，可使用Lawson的I-tike網站，許多球迷好奇該如何進入頁面，事實上，可由世界棒壘球總會(WBSC)的12強售票資訊頁面內，連結到NPB為12強建構的票務資訊網頁，滑至該頁面最下方，會出現LAWSON TICKET的I-tike網站的海外購買連結。
步驟二：海外訂票
進入海外訂票網頁後，隨即可開始訂票流程，若看不懂日文的球迷，可開啟繁體中文或英文選項，最下方可看到超級循環賽東京巨蛋場次的門票購入選項，由於東京巨蛋場次都是一日兩戰，且都是販售一日觀賽門票，換言之，一張門票能夠看兩場比賽。因此點入購票入口(Entry)選項後，只會出現四天賽程，目前週日門票已全數販售一空。
日本隊若順利晉級，屆時日本隊的比賽將在週四到週六全數被安排至晚場19點比賽；B組另一支晉級球隊若是與日本隊一起前進東京，則會在前兩戰被安排在午場11點的比賽，到第三戰(周六)才會與地主日本隊交鋒。
步驟三：選擇賽程日期以及座位
由於目前下周日賽事門票已全數完售，海外購票頁面僅剩前三天的比賽能購買，選擇日期後能看到東京巨蛋座位區以及價目表，若不清楚東京巨蛋座位分布，NPB的12強專屬網頁中也有東京巨蛋座位圖可參考。
步驟四：填入購票資訊
選擇日期後，將會往下延伸至購票數量，接著被引導至填入個人資訊的欄位，球迷只需填寫Email帳號以及包含886國碼在內的手機號碼，隨後會出現阻擋機器人的圖片示意需要球迷通關。
接著會來到門票交易方式/付款方式選擇，網頁中皆會預設為信用卡付款和當地超商取票，球迷此時也須輸入並記下該網頁的頁面登入密碼，共四碼且需含「英文+數字」，並選擇同意相關規範遵守後進入下一頁。
步驟五：購票完成
此時會需要輸入信用卡號碼以及確認付款，所有購票步驟結束，將會出現購票完成畫面，上方會有預售票號碼以及你的手機號碼和賽事日期，同時也會有QR Code畫面可供取票時掃碼，此時需再確認你所填寫的相關資訊，並回到購票首頁。
步驟六：當地超商取票
購票資訊中也提醒球迷，可至日本當地LAWSON和MINISTOP機台取票，下周若想前往東京看球的民眾，可依循上述步驟來買票。
能否現場購票？
此外，若是在當地臨時想看球的球迷，只要票券未全數售出，仍有機會能在東京巨蛋現場買票進場。
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本屆12強賽海外購票，可使用Lawson的I-tike網站，許多球迷好奇該如何進入頁面，事實上，可由世界棒壘球總會(WBSC)的12強售票資訊頁面內，連結到NPB為12強建構的票務資訊網頁，滑至該頁面最下方，會出現LAWSON TICKET的I-tike網站的海外購買連結。
步驟二：海外訂票
進入海外訂票網頁後，隨即可開始訂票流程，若看不懂日文的球迷，可開啟繁體中文或英文選項，最下方可看到超級循環賽東京巨蛋場次的門票購入選項，由於東京巨蛋場次都是一日兩戰，且都是販售一日觀賽門票，換言之，一張門票能夠看兩場比賽。因此點入購票入口(Entry)選項後，只會出現四天賽程，目前週日門票已全數販售一空。
日本隊若順利晉級，屆時日本隊的比賽將在週四到週六全數被安排至晚場19點比賽；B組另一支晉級球隊若是與日本隊一起前進東京，則會在前兩戰被安排在午場11點的比賽，到第三戰(周六)才會與地主日本隊交鋒。
步驟三：選擇賽程日期以及座位
由於目前下周日賽事門票已全數完售，海外購票頁面僅剩前三天的比賽能購買，選擇日期後能看到東京巨蛋座位區以及價目表，若不清楚東京巨蛋座位分布，NPB的12強專屬網頁中也有東京巨蛋座位圖可參考。
步驟四：填入購票資訊
選擇日期後，將會往下延伸至購票數量，接著被引導至填入個人資訊的欄位，球迷只需填寫Email帳號以及包含886國碼在內的手機號碼，隨後會出現阻擋機器人的圖片示意需要球迷通關。
接著會來到門票交易方式/付款方式選擇，網頁中皆會預設為信用卡付款和當地超商取票，球迷此時也須輸入並記下該網頁的頁面登入密碼，共四碼且需含「英文+數字」，並選擇同意相關規範遵守後進入下一頁。
步驟五：購票完成
此時會需要輸入信用卡號碼以及確認付款，所有購票步驟結束，將會出現購票完成畫面，上方會有預售票號碼以及你的手機號碼和賽事日期，同時也會有QR Code畫面可供取票時掃碼，此時需再確認你所填寫的相關資訊，並回到購票首頁。
步驟六：當地超商取票
購票資訊中也提醒球迷，可至日本當地LAWSON和MINISTOP機台取票，下周若想前往東京看球的民眾，可依循上述步驟來買票。
能否現場購票？
此外，若是在當地臨時想看球的球迷，只要票券未全數售出，仍有機會能在東京巨蛋現場買票進場。
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