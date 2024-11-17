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▲11月17日08:25發布豪雨特報。（圖／中央氣象署）

▲17日10時10分發布陸上強風特報。（圖／中央氣象署）

受到東北季風增強影響，水氣偏多，中央氣象署在今（17）日上午8時25分發布大雨、豪雨特報，基隆北海岸有局部大雨或豪雨，宜蘭地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率。提醒民眾外出注意瞬間大雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區小心積水。影響時間：17日上午至18日晚上＊豪雨：基隆北海岸、新北市山區＊大雨：臺北市山區、宜蘭縣由於東北季風增強，中央氣象署在10時10分也發布陸上強風特報，今（17）日晚上開始，澎湖、馬祖將有10至11級強陣風，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、金門、蘭嶼、綠島有9至10級強陣風，基隆北海岸、新北、嘉義、臺南及東半部沿海空曠地區亦有較強陣風。今（17）日白天雲林以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。影響時間：17日上午至20日上午＊影響區域：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門地區、馬祖地區