我是廣告 請繼續往下閱讀

本周運勢重點，日常。這周有天降好運的事情發生，好事頻頻來，大家也都想靠近你、對你好，非常幸運。工作上有貴人，小確幸很多；感情上有三角戀的跡象，但是對方對你很好。本周運勢重點，日常、工作。這周小心意外、災害、或人家的脾氣很大，會形成破壞力讓你壓力很大。工作上有可能離職、解約，或案子談沒了；感情上當心感情不順，找不到桃花。本周運勢重點，工作、感情、日常。這周運勢穩定，另一個角度看來是有些停滯，該活躍一下了。工作上小心業績下降；感情上還沒有桃花靠近，有伴的小心給對方壓力。本周運勢重點，日常、工作。這周艱難的環境中會有貴人出現拉你一把，例如離職、分手。工作上有貴人，或剛好銜接到下一個；感情上剛分手的情侶有可能出現契機。本周運勢重點，感情。這周感情方面有復合的機會，或是對方那邊有你的消息，只是你可能沒什麼興趣，或是感情有進一步的機會。工作上有前公司在注意你；感情上舊愛、舊識會有復合的機會，你們可能會拒絕對方，單身的有進一步的機會。本周運勢重點，感情、工作。這周感情方面有脫單的機會，但是對方會比較冷淡喔。工作上會找到工作，可能不是你喜歡的那一種；感情上有戀情，但對方冷淡、頻提分手、難搞會讓你不滿。本周運勢重點，感情。這周感情方面會有些吵架、火爆的場面，另外對方桃花旺但是喜歡你。工作上不太穩定；感情上小心相處問題。本周運勢重點，日常、工作、感情。這周雖然有機會、有人看重你，但可能沒有實質上的成績。工作上需要多努力；感情上有人追，有人喜歡。本周運勢重點，感情。這周感情方面有戀情出現的跡象，或有人追，但是對方可能心裡還有其他人。工作上要打起精神來；感情上對現在的對象你會放棄努力。本周運勢重點，工作、感情、日常。這周有壓力襲來、有衝突、很忙很累，但也有人幫你。工作上援手不少，要當心壓力大；感情上小心吵架、對方對你不錯。本周運勢重點，感情、工作。這周需要多注意自己，小心讓別人中傷、自己出局。工作上需要多克制自己；感情上你可能不會是對方考慮的人了。本周運勢重點，感情、工作、日常。這周有感情來敲門、有機會，膽子要大一點，工作上有機會；感情上有桃花。