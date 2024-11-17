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▲陳凱琳（右）出席活動被問及婚變一事，無奈表示可能有人想要炒作話題。（圖／陳凱琳IG）

▲陳凱琳（右）、鄭嘉穎（左）2018年結婚，2人婚後生活甜蜜，陳凱琳於去年初升格3寶媽。（圖／陳凱琳IG）

港星鄭嘉穎憑古裝劇《步步驚心》「八爺」一角打開知名度，2018年與小他22歲的女星陳凱琳結婚，兩人婚後育有3子。然而近期網路上不少謠言指出夫妻倆婚變，對此，陳凱琳本月15日出席活動時無奈否認，「可能有人想製造話題，這不是事實」。近期網路上流傳著「陳凱琳含淚宣告離婚」、「揭鄭嘉穎真面目」等內容，引發粉絲熱議。根據港媒報導，陳凱琳15日出席超市站台活動，在活動中被問及婚變一事時，她表示傳聞都是純屬無中生有的炒作：「可能有人想製造話題，這不是事實，我入行11年，什麼沒見過、沒聽過？」此外，陳凱琳表示，為了不讓這類新聞影響心情，自己選擇少看或不看，並強調不會因為謠感到憤怒，也希望外界包持理性，不要責怪丈夫鄭嘉穎。陳凱琳是2013年的香港小姐冠軍，2014年更拿下中華小姐競選冠軍，隨後踏入演藝圈，2015年與鄭嘉穎合作TVB劇集《僵》而擦出愛火，2人於2018年步入禮堂。陳凱琳去年初生下小兒子後，正式升格為3寶媽，一家5口生活甜蜜。今年4月陳凱琳出席活動宣布要封肚，當現場出現傳聞中會招來男孩或女孩的「舞獅」時，她則求饒表示不想再生，笑說平時常被3個兒子欺負，沒有想要再生女孩。