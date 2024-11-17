2024世界12強棒球錦標賽B組預賽，中華隊昨（16）日以1：3不敵日本隊，目前戰績來到了2勝1敗，在B組仍然名列第二，且只要今晚日本隊能夠擊敗古巴，加上台灣贏下澳洲，這樣中華隊就能夠與日本攜手闖進複賽。而昨日面對日本隊的比賽上，中華隊全場僅靠著戴培峰的陽春全壘打得到分數，賽後挨轟的苦主北山亘基則苦笑，「被現場的氣氛震撼到了，這是我人生中第一次遇到這種情況。」
中華隊昨迎戰日本 僅靠戴培峰開轟得到分數
中華隊昨日挾帶著預賽2連勝的高昂氣勢，出戰被公認是「大魔王」的日本隊，本場比賽中華隊的投手群表現相當優異，全場僅被對手敲出6支安打；可惜打擊部分遭到日本隊的投手群壓制，全場僅靠著替補上陣的捕手戴培峰，在7局下棒打中繼投手北山亘基，一棒將球扛出右外野大牆，攻下唯一的一分。
挨轟的日本投手坦言 被打出去就知道結果
賽後根據日媒《Full Count》報導，挨了戴培峰一發陽春砲的北山亘基，賽後受訪時表示：「我在進入牛棚熱身之前，已經在板凳區上觀察場內的狀況許久，覺得今天比賽的場面真的很驚人，也不斷試著想像自己站上投手丘的畫面。」
而北山亘基也分享了自己挨轟時，當下有著什麼樣的感受，他指出：「當被對手打到球的那一刻，我就知道一切都結束了，這一定會是一支全壘打。」
這場比賽也是北山生涯首度披上日本武士隊的戰袍，他也表示：「我會好好珍惜每一球，我認為透過這樣的比賽也能吸收到經驗，我想繼續努力練習，並持續提高自己的水平。」
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中華隊昨日挾帶著預賽2連勝的高昂氣勢，出戰被公認是「大魔王」的日本隊，本場比賽中華隊的投手群表現相當優異，全場僅被對手敲出6支安打；可惜打擊部分遭到日本隊的投手群壓制，全場僅靠著替補上陣的捕手戴培峰，在7局下棒打中繼投手北山亘基，一棒將球扛出右外野大牆，攻下唯一的一分。
挨轟的日本投手坦言 被打出去就知道結果
賽後根據日媒《Full Count》報導，挨了戴培峰一發陽春砲的北山亘基，賽後受訪時表示：「我在進入牛棚熱身之前，已經在板凳區上觀察場內的狀況許久，覺得今天比賽的場面真的很驚人，也不斷試著想像自己站上投手丘的畫面。」
而北山亘基也分享了自己挨轟時，當下有著什麼樣的感受，他指出：「當被對手打到球的那一刻，我就知道一切都結束了，這一定會是一支全壘打。」
這場比賽也是北山生涯首度披上日本武士隊的戰袍，他也表示：「我會好好珍惜每一球，我認為透過這樣的比賽也能吸收到經驗，我想繼續努力練習，並持續提高自己的水平。」
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