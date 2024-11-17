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▲世界棒球12強賽，日本隊昨日靠著投手群的接力封鎖，終場就以3：1擊敗中華隊。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.16）

2024世界12強棒球錦標賽B組預賽，中華隊昨（16）日以1：3不敵日本隊，目前戰績來到了2勝1敗，在B組仍然名列第二，且只要今晚日本隊能夠擊敗古巴，加上台灣贏下澳洲，這樣中華隊就能夠與日本攜手闖進複賽。而昨日面對日本隊的比賽上，中華隊全場僅靠著戴培峰的陽春全壘打得到分數，中華隊昨日挾帶著預賽2連勝的高昂氣勢，出戰被公認是「大魔王」的日本隊，本場比賽中華隊的投手群表現相當優異，全場僅被對手敲出6支安打；可惜打擊部分遭到日本隊的投手群壓制，，一棒將球扛出右外野大牆，攻下唯一的一分。賽後根據日媒《Full Count》報導，挨了戴培峰一發陽春砲的北山亘基，賽後受訪時表示：「我在進入牛棚熱身之前，已經在板凳區上觀察場內的狀況許久，而北山亘基也分享了自己挨轟時，當下有著什麼樣的感受，他指出：「，這一定會是一支全壘打。」這場比賽也是北山生涯首度披上日本武士隊的戰袍，他也表示：「我會好好珍惜每一球，我認為透過這樣的比賽也能吸收到經驗，