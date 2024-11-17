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外交部委託中華民國外貿協會籌組「台灣無人機產業訪問團」，今（17）日起至24日訪歐。外交部長林佳龍在訪團訪問立陶宛期間，將親自率團與歐洲無人機廠商交流商機，加強產業對接，共同強化全球無人機民主供應鏈。外交部指出，無人機產業受到國際高度重視。部長林佳龍提出「總合外交」的核心理念之一，就在於結合台灣科技產業優勢，協助全球發展重要科技供應鏈，凸顯台灣為全球民主供應鏈可信賴的夥伴。為具體回應世界對於建立可信賴無人機產業鏈的需求，林佳龍特別邀請「台灣卓越無人機海外商機聯盟」及中華民國外貿協會共同推動首個無人機產業訪歐團，並由「台灣卓越無人機海外商機聯盟」主席、漢翔公司董事長胡開宏擔任訪問團團長，推動台灣無人機產業與國際接軌。外交部強調，在訪團出訪立陶宛期間，林佳龍將親自率團與歐洲無人機廠商交流，共同強化全球無人機民主供應鏈。