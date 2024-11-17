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立法院1日前三讀通過國家通訊傳播委員會（NCC）組織法第16條修正案，翁柏宗將無法繼續代理主委。資深媒體人黃揚明卻直指行政院可能又出招，民進黨可以說法不溯及既往，然後申請釋憲，「也許在釋憲結果之前都還留任」。立法院院會日前三讀通過NCC組織法修正案，明定12月1日起施行，7月16日三讀通過的刪除NCC「萬年延任條款」，任期四年且僅能連任一次，不得再任。對此，黃揚明在政論節目《週末大爆卦》中表示，立院通過的法案只是要讓政院尊重立院的立法權，而這一條居然還要立院三讀通過，強迫行政院照立法院立的法來走，其實已經很荒謬了，只能說今天居然能讓這樣的事情發生，而現在的行政院還在講民主自由，連立法院通過的法都可以不去公告施行，然後鑽巧門。黃揚明續指，為何NCC組織法會有公告後施行，由行政院來決定施行的日期的原因，就是因為很多組織法牽扯到員額的補齊，通常行政部門都會希望立法部門給時間把一些人事做好準備，但這個修法都已經修了快要半年了，行政院態度卻是人事先通過再來公告，居然拿這個來當威脅立院的籌碼的感覺，這實在是非常離譜。黃揚明強調，既然法現在就過了，行政院就乖乖就範，民進黨就好好排審，現在在野黨沒有要擋人事審查，考試委員跟大法官人事案都排了，那NCC委員民進黨召委要不要排，如果在野黨阻擋，民進黨再來怪在野黨也可以。黃揚明更指出，現在法通過後，翁柏宗已經失去被提名資格，但民進黨可以說法不溯及既往，然後申請釋憲，也許在釋憲結果之前都還留任。