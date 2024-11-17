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先前罷免基隆市長謝國樑甫落幕，加上立院朝野衝突加劇，在明年初立委上任後一年恐現大罷免潮，如今高雄已出現「罷傑連署總部」，對此立委許智傑表示，尊重人民提出罷免的權利，相信自己的政績會說話，將正面迎戰不會畏懼或逃避，有信心選民會做出最正的決定，並提及國民黨打算罷免連署加嚴，自己雖面臨罷免，但堅決反對提高罷免難度影響人民權利。立委上任後一年恐現大罷免潮，如今高雄已成立「罷傑連署總部」，對此許智傑表示，尊重人民提出罷免的權利，也相信自己的政績成績單會說話，將會正面迎戰不會畏懼或逃避，有信心選民會做出最正確決定。許智傑也說，國民黨下周打算闖關強修《罷免法》，自己雖面臨罷免但堅決反對藍白閹割人民權利，回顧過去《選罷法》修法皆朝改革與放寬，現在卻走回頭路犧牲人民罷免權。許智傑提及國民黨修法罷免連署加嚴，包括附身分證正反影本、查核時應沒填發證日的連署人與查核應刪除沒附影本的連署人，而國民黨提出「假冒條款」，更是讓人哭笑不得，因台灣發生死亡連署的兇手就是國民黨，過去2016年國民黨主席江啟臣領銜提出的「公投綁大選」公投，連署人數約52萬人，連署前死亡人數1606人，占連署人總數0.31%，死亡連署比例是「珍愛藻礁」公投的15倍，反觀民團「珍愛藻礁」連署人數70萬4397人，連署前死亡人數170人，占連署人總數僅有0.02%。