耶誕與跨年預計要衝一波日本的看過來，日本知名連鎖飯店品牌「CANDEO HOTELS光芒飯店」旗下星級飯店「大阪The Tower光芒飯店」新開幕不到4個月，最大賣點是坐擁全日本最高露天浴池，搭地鐵一站就到大阪梅田，僅需10分鐘就能抵達道頓堀與心齋橋鬧區。《NOWnews》記者也實際開箱，房間內就可看到大阪市景，並體驗到31樓日本最高露天浴池的震撼。
「大阪光之饗宴」冬季點燈儀式被譽為一生一定要看一次的浪漫美景，是聖誕假期前往大阪旅遊必朝聖打卡的景點之一。這場為期90天的關西最大冬季點燈活動已於11月初展開，其中「御堂筋彩燈大道」、「OSAKA 光之文藝復興」都是最知名的吸睛重點。
而大阪開幕不到4個月的全新飯店「大阪The Tower光芒飯店」，就座落於淀屋橋車站附近，想到此兩個知名聖誕景點，搭地鐵一站或是直接步行都可輕易抵達，此外若是想前往大阪最繁華的道頓堀與心齋橋鬧區，車程也約10分鐘而已。以下列出「大阪The Tower光芒飯店」的3大亮點。
📍靠近淀屋橋站 有絕佳地點
「大阪The Tower光芒飯店」位於大阪市北區堂島浜，距離御堂筋線的淀屋橋站僅需步行5分鐘，搭地鐵不到10分鐘車程就能抵達道頓堀、心齋橋等繁華地區。
從淀屋橋站一站之距離就能抵達大阪梅田站，而想到每年11月初登場、聖誕節檔期獨有的「御堂筋彩燈大道」，因為大道長達4公里，只要在御堂筋線的梅田、淀屋橋、本町、心齋橋、難波等各站下車，出口一出來就能立即到達御堂筋。
此外，聖誕檔期另一重頭戲「OSAKA 光之文藝復興2024（OSAKA光のルネサンス2024）」，位置也在大阪市役所周邊至中之島公園一帶，更是直接從「大阪The Tower光芒飯店」步行約5~10分鐘就可以抵達。
📍房間直接看百萬夜景
飯店內部設計以典雅的米白色和木質調為主，客房類型多樣，包含豪華雙床房、行政大床房、尊榮三人房等。因為飯店所處建築15樓以下為商辦，從16樓起至31樓為飯店，因此從房間就可以看到大阪美景，部分房型更配備了獨立浴缸和落地窗。
📍日本最高的露天浴池
於31樓設有多元水療中心，除了擁有日本最高的露天浴池，讓旅客邊泡澡邊將大阪百萬夜景盡收眼底，還有男女獨立的無邊際浴池及桑拿房，無邊際浴池從下午3點開放至翌日上午11點，入住後就能舒服泡進浴池中，尤其男湯更有一處無邊際露天池，邊泡湯邊眺望大阪遼闊的城市天際線。
想入住「大阪The Tower光芒飯店」，目前從Klook等旅遊平台都可下訂，Klook定期有折扣碼優惠，記者實測，最低約新台幣3500多元就能雙人入住，Klook還推出搭配「梅田藍天大廈空中庭園展望台門票」、「機場接送優惠券」、「JR關西廣域鐵路周遊券」等6款套裝方案，能賺優惠且更方便。
另外，若是偏好台灣業者開設飯店的旅客，也可考慮晶華酒店集團旗下的「捷絲旅大阪心齋橋館」，地點臨近地鐵心齋橋站與長堀橋站。又或者同樣今年暑假全新開幕的「FAWN HOTEL」，座落於日本大阪市中心，離惠美須町地鐵站步行僅需5分鐘，前往通天閣商圈步行約7分鐘即可抵達。
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而大阪開幕不到4個月的全新飯店「大阪The Tower光芒飯店」，就座落於淀屋橋車站附近，想到此兩個知名聖誕景點，搭地鐵一站或是直接步行都可輕易抵達，此外若是想前往大阪最繁華的道頓堀與心齋橋鬧區，車程也約10分鐘而已。以下列出「大阪The Tower光芒飯店」的3大亮點。
📍靠近淀屋橋站 有絕佳地點
「大阪The Tower光芒飯店」位於大阪市北區堂島浜，距離御堂筋線的淀屋橋站僅需步行5分鐘，搭地鐵不到10分鐘車程就能抵達道頓堀、心齋橋等繁華地區。
從淀屋橋站一站之距離就能抵達大阪梅田站，而想到每年11月初登場、聖誕節檔期獨有的「御堂筋彩燈大道」，因為大道長達4公里，只要在御堂筋線的梅田、淀屋橋、本町、心齋橋、難波等各站下車，出口一出來就能立即到達御堂筋。
此外，聖誕檔期另一重頭戲「OSAKA 光之文藝復興2024（OSAKA光のルネサンス2024）」，位置也在大阪市役所周邊至中之島公園一帶，更是直接從「大阪The Tower光芒飯店」步行約5~10分鐘就可以抵達。
📍房間直接看百萬夜景
飯店內部設計以典雅的米白色和木質調為主，客房類型多樣，包含豪華雙床房、行政大床房、尊榮三人房等。因為飯店所處建築15樓以下為商辦，從16樓起至31樓為飯店，因此從房間就可以看到大阪美景，部分房型更配備了獨立浴缸和落地窗。
📍日本最高的露天浴池
於31樓設有多元水療中心，除了擁有日本最高的露天浴池，讓旅客邊泡澡邊將大阪百萬夜景盡收眼底，還有男女獨立的無邊際浴池及桑拿房，無邊際浴池從下午3點開放至翌日上午11點，入住後就能舒服泡進浴池中，尤其男湯更有一處無邊際露天池，邊泡湯邊眺望大阪遼闊的城市天際線。
想入住「大阪The Tower光芒飯店」，目前從Klook等旅遊平台都可下訂，Klook定期有折扣碼優惠，記者實測，最低約新台幣3500多元就能雙人入住，Klook還推出搭配「梅田藍天大廈空中庭園展望台門票」、「機場接送優惠券」、「JR關西廣域鐵路周遊券」等6款套裝方案，能賺優惠且更方便。
另外，若是偏好台灣業者開設飯店的旅客，也可考慮晶華酒店集團旗下的「捷絲旅大阪心齋橋館」，地點臨近地鐵心齋橋站與長堀橋站。又或者同樣今年暑假全新開幕的「FAWN HOTEL」，座落於日本大阪市中心，離惠美須町地鐵站步行僅需5分鐘，前往通天閣商圈步行約7分鐘即可抵達。