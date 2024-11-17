我是廣告 請繼續往下閱讀

密爾瓦基公鹿本季開局相當悲情，好不容易止住6連敗取得2連勝，今天面對黃蜂，最後7.3秒，「字母哥」Giannis Antetokounmpo被吹犯規，讓黃蜂兩罰俱中逆轉比賽，帶走勝利，未料賽後，裁判承認是誤判，但已無濟於事。公鹿主控Damian Lillard因腦震盪持續休兵，Antetokounmpo一肩扛起所有重責，攻下22分15籃板12助攻，本季首次「大三元」，但讀秒階段被裁判吹罰對黃蜂「球三哥」LaMelo Ball犯規，Ball兩罰俱中，讓黃蜂最終以115：114帶走勝利。針對這關鍵判罰，公鹿教頭Doc Rivers當下就表達不滿，賽後記者會更是激動到花了近5分鐘批評裁判吹罰，尤其是最後對字母哥的判罰，「這是背靠背的比賽，最後一場比賽中出現了錯誤的吹判。」結果賽後沒多久，裁判長Curtis Blair在NBA官網的報導中坦言，這是一次誤判並道歉，「在現場比賽中，我們稱之為非法的腿對腿接觸。在賽後審查中，我們查看比賽時，沒有發現比賽中存在非法接觸。」記者還反問若公鹿當時還仍有最後一次挑戰機會，那該判決會被推翻嗎？Blair說，「正確。」此役公鹿輸的冤枉，收下4勝9負，排在東區後段班第12名的位置。