11月颱風接力來襲！天兔颱風昨（16）日剛解除海陸警報，隨之而來的是強颱「萬宜」接力影響台灣天氣。受萬宜颱風外圍影響以及東北季風增強，使得臺灣附近水氣偏多，今明兩天迎風面降雨明顯，基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區也都有局部大雨到豪雨等級。溫度也有變化，北部及東北部氣溫下降，低溫在19至21度，其它地區早晚低溫在20至23度。
🟡氣象署發布豪雨、強風特報
都進入11月了，但台灣外海卻不是這麼平靜，10月底先有強颱康芮登台，昨（16）日天兔瓦解成熱帶性低氣壓，緊接著台灣天氣又要因為強颱「萬宜」而大受影響。中央氣象署陸續發出豪雨、強風特報，警戒的範圍如下：
⚠️豪雨特報：影響時間17日上午至18日晚上
📍豪雨：基隆北海岸
📍大雨：臺北市山區、新北市山區、宜蘭縣
⚠️陸上強風特報：影響時間：17日上午至20日上午
📍影響區域：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門地區、馬祖地區
🟡最強颱風「萬宜」影響台灣天氣
根據天氣風險公司資深顧問吳聖宇預報指出，萬宜今（17） 日將侵襲菲律賓，強度非常強，是今年西北太平洋至今最強的颱風，可能會為通過的地區帶來嚴重的災害。明後兩天（18日、19日）萬宜颱風進入南海後將繼續往廣東海面移動，強度逐漸減弱，不過外圍雲系將會向北擴散，會讓台灣附近雲量、降雨增多。
🟡雨要下到何時？
天兔颱風才剛離開，緊跟著新一波東北季風又從今（17）日開始報到，吳聖宇提到，昨晚開始東北季風就已經逐漸增強，迎風面北海岸、東北角一帶雨量累積的狀況相當明顯，預期東北季風增強之後可能至少要持續一週的時間，加上南邊有萬宜颱風通過菲律賓進入南海，東北季風南下持續的時間會比較長，且因為氣壓梯度較大，季風的強度也比較明顯，同時加上萬宜颱風外圍的中高層水氣未來將向北擴散，不僅是迎風面降雨多，其他地方的雲量也將會逐漸增加。
🟡涼涼的天氣持續整周
溫度方面也會較為偏涼，尤其是北台灣感受涼意較為明顯，今天白天高溫北部、東北部是23-25度，花東地區27-28度，中南部仍有28-30度，明天（18日）溫度會更低一些，北部、東北部白天高溫只剩下20-22度，花東地區25-27度，中南部也會降到26-28度左右，夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區低溫將會降到19-20度或以下，局部單點甚至會降到16度上下，中南部的日夜溫差大，預期溫度較為偏涼的情況也將持續本周整個星期。
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都進入11月了，但台灣外海卻不是這麼平靜，10月底先有強颱康芮登台，昨（16）日天兔瓦解成熱帶性低氣壓，緊接著台灣天氣又要因為強颱「萬宜」而大受影響。中央氣象署陸續發出豪雨、強風特報，警戒的範圍如下：
⚠️豪雨特報：影響時間17日上午至18日晚上
📍豪雨：基隆北海岸
📍大雨：臺北市山區、新北市山區、宜蘭縣
⚠️陸上強風特報：影響時間：17日上午至20日上午
📍影響區域：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門地區、馬祖地區
🟡最強颱風「萬宜」影響台灣天氣
根據天氣風險公司資深顧問吳聖宇預報指出，萬宜今（17） 日將侵襲菲律賓，強度非常強，是今年西北太平洋至今最強的颱風，可能會為通過的地區帶來嚴重的災害。明後兩天（18日、19日）萬宜颱風進入南海後將繼續往廣東海面移動，強度逐漸減弱，不過外圍雲系將會向北擴散，會讓台灣附近雲量、降雨增多。
🟡雨要下到何時？
天兔颱風才剛離開，緊跟著新一波東北季風又從今（17）日開始報到，吳聖宇提到，昨晚開始東北季風就已經逐漸增強，迎風面北海岸、東北角一帶雨量累積的狀況相當明顯，預期東北季風增強之後可能至少要持續一週的時間，加上南邊有萬宜颱風通過菲律賓進入南海，東北季風南下持續的時間會比較長，且因為氣壓梯度較大，季風的強度也比較明顯，同時加上萬宜颱風外圍的中高層水氣未來將向北擴散，不僅是迎風面降雨多，其他地方的雲量也將會逐漸增加。
🟡涼涼的天氣持續整周
溫度方面也會較為偏涼，尤其是北台灣感受涼意較為明顯，今天白天高溫北部、東北部是23-25度，花東地區27-28度，中南部仍有28-30度，明天（18日）溫度會更低一些，北部、東北部白天高溫只剩下20-22度，花東地區25-27度，中南部也會降到26-28度左右，夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區低溫將會降到19-20度或以下，局部單點甚至會降到16度上下，中南部的日夜溫差大，預期溫度較為偏涼的情況也將持續本周整個星期。