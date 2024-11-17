亞洲規模最盛大的電競嘉年華WirForce，在11月14日盛大啟動開幕記者會後，一連4天3夜嗨翻圓山花博。首日有台北市長蔣萬安親自出席力挺，就肆電競執行長黃智仁指出，今年現場加上WirForce Online參與人數將突破27萬人，除了現場熱情民眾，就屬創意大噴發的BOYC們了，為了讓活動更加有聲有色，從高雄起家的欣亞數位，由董事長魏碧芬帶領團隊北上，首次進駐設攤，不僅祭出空前「排隊優惠」、「現場促銷」，還有販售WirForce 2024棒球外套等周邊潮物，甚至安排專業工程師待命，提供現場維修服務，要讓所有BOYC可以安心連戰4天。
回顧14號開幕記者會，欣亞數位董事長魏碧芬表示，這次品牌跟WirForce宗旨緊密相連，就是要寵愛所有消費者還有玩家，也實際將口號化為行動，攜手ROG、ZOTAC、Dark Flash、PNY 等參展廠牌，推出有感折扣，當天開放民眾進場後，大批人潮便湧進欣亞數位23號攤位，排隊領取號碼牌，可見價格之香，就算是平日，也讓粉絲們不惜請假來瘋搶。而在隔日的活動現場，依舊一早大排長龍，不僅有Coser扮演死侍來搶購限量WirForce潮流外套，就連前「電獺少女」貝爾熊派也現身捧場。
除了堪比週年慶的品牌下殺，欣亞數位也安排專業工程師待命，守護所有BOYC的寶貝硬體。沒想到活動前兩天，真的有參與者的主機板、硬碟故障停擺，前來欣亞數位求救，當場上演真實版《即刻救援》。
WireForce 2024迎來10年里程碑，在電競熱潮不斷升溫之際，今年盛會攜手30餘家國內外廠商參與，欣亞數位表示榮幸能夠共襄盛舉，為電競產業盡一份心力，期待攜手打造更友好的電競環境，讓台灣在全球舞台上大放異彩。
「WireForce 2024」活動資訊
活動日期：2024年11月14日至11月17日
開放時間： 11:00 - 活動結束，每日換場清潔時間：19:30 - 20:30
活動地點：圓山花博爭艷館（台北市中山區玉門街 1 號）；欣亞數位攤位（主舞台旁-23號攤位）
交通方式：可搭乘台北捷運淡水線，至圓山站 1 號出口
更多欣亞優惠請至官網查詢
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除了堪比週年慶的品牌下殺，欣亞數位也安排專業工程師待命，守護所有BOYC的寶貝硬體。沒想到活動前兩天，真的有參與者的主機板、硬碟故障停擺，前來欣亞數位求救，當場上演真實版《即刻救援》。
WireForce 2024迎來10年里程碑，在電競熱潮不斷升溫之際，今年盛會攜手30餘家國內外廠商參與，欣亞數位表示榮幸能夠共襄盛舉，為電競產業盡一份心力，期待攜手打造更友好的電競環境，讓台灣在全球舞台上大放異彩。
「WireForce 2024」活動資訊
活動日期：2024年11月14日至11月17日
開放時間： 11:00 - 活動結束，每日換場清潔時間：19:30 - 20:30
活動地點：圓山花博爭艷館（台北市中山區玉門街 1 號）；欣亞數位攤位（主舞台旁-23號攤位）
交通方式：可搭乘台北捷運淡水線，至圓山站 1 號出口
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