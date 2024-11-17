我是廣告 請繼續往下閱讀

前立法院長王金平今（17）日啟程赴大陸福建祭祖，並擬於18日與大陸國台辦主任宋濤在廈門會面，這將是宋濤與王金平的首次公開會晤。對此，國民黨立委王鴻薇直言，不管前總統馬英九或者王金平，都試圖在兩岸之間越來越兵凶戰危的情勢之下，試圖找出避險避戰的交往模式。王鴻薇指出，兩岸情勢持續緊張，但是現在看到王金平要以祭祖的名義登陸訪問，而且應該會見到宋濤，另外一方面，馬英九也透過基金會，邀請大陸學生來台灣訪問，邀請的人員裡面還包括奧運金牌選手馬龍、楊倩等。王鴻薇續指，這樣的邀訪事實上也得到陸委會、教育部的支持，所以不管是馬英九或者王金平，都試圖在兩岸之間越來越兵凶戰危的情勢之下，找出避險避戰的交往模式。王鴻薇舉例，例如台北和上海之間的雙城論壇，如果也能夠在年底之前登場舉行的話，事實上可以證明在整個全球局勢緊張化下，其實兩岸還是能夠去建立一個避險、避戰的互信模式，這樣也是兩岸人民最期盼的兩岸和平，而不是兵戎相見。