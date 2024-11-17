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▲蘿莉盜賊、超巨乳騎士、遜砲魔女等桃色考驗襲來。（圖／MOJOIN提供）

▲女神使出重重考驗，期待蘭柏特證明真愛。（圖／MOJOIN提供）

▲蘭柏特能否抵擋色誘攻勢，證明自己是真正的純愛戰士？（圖／MOJOIN提供）

▲作者 FJ 將兒時喜歡的武打情節融入漫畫中。（圖／MOJOIN提供）

▲跟著 FJ 一起踏上充滿誘惑與歡笑的《女神的考驗》。（圖／MOJOIN提供）

漫畫小說平台 MOJOIN 最新連載作品《女神的考驗》，由新銳漫畫家 FJ 精心繪製各種香豔刺激又爆笑的漫畫情節，作者表示為了吸引一幫老澀批來看，不顧連載死線壓力，呈現給讀者最棒的武打肉感畫面與香豔故事。本作描述男主角蘭柏特死後蒙女神寵召，為了向女神證明自己的真愛，決定重返人間接受女神考驗，當重重桃色誘惑攻勢不斷，蘭柏特豈能維持純愛坐懷不亂？故事「搞笑」、「有毒」，顛覆大眾對女神的純情想像，網友讀後留言表達憤憤不平「太澀了」、「有本事衝著我來」，漫畫每隔週三於 MOJOIN 火辣連載中。由新銳漫畫家 FJ 打造的瑟瑟喜劇《女神的考驗》，描述帝國將軍蘭柏特在死後深深愛上了女神，為了檢驗他的真心，女神竟要求他重返人間，挑戰重重的桃色試煉！？面對蘿莉盜賊、超巨乳騎士、遜砲魔女等魅力滿滿的角色接連登場，蘭柏特能否抵擋色誘攻勢，證明自己是真正的純愛戰士，不讓女神吃醋呢？曾獲得漫畫大賽金獎的 FJ，首次創作條漫即構思一段充滿「搞笑」、「有毒」的英雄之旅，筆下幾位火辣的女角連番上陣，使出渾身解數要考驗男主角蘭柏特，將顛覆大眾對女神的純潔想像。FJ 幽默表示：「單純為了吸引一幫老澀批來看，畢竟這是人最原始的衝動」FJ 創作初心源自兒時看漫畫和電視的經驗：「當時看得好開心，也很喜歡看武打片超帥的動作場面，影響我創作偏好輕鬆詼諧的風格，也盡力將喜歡的武打場景融於本作中」。為了繪製出理想的畫面，兼具角色肢體細節和完善打鬥鏡頭，FJ 經常將劇情越改越長而使交稿壓力飆升。FJ 調皮道：「自己作死我很頭痛，編輯應該也很頭痛。」《女神的考驗》每隔週三於 MOJOIN連載更新，期待大家放鬆身心的狀態來看這部作品，FJ 推薦「比如，下班後回家閒著沒事時、或是上廁所滑手機的時候，去挖掘一些在故事中自然流露、但不會去細想的設定。」一起踏上充滿誘惑與歡笑的女神考驗吧！