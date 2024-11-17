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金州勇士昨天以123：118擊敗灰熊，笑納3連勝，只是比賽尾聲勇士球星Draymond Green吃「T」提前被驅逐出場，賽後又被抓包，是故意抓腿使灰熊加拿大華裔中鋒「小姚明」周志豪（Zach Edey）絆倒，灰熊對此提出申訴，聯盟今天將此升級為一級惡意犯規。昨天比賽第三節還剩7分多鐘時，Green運球過人後重心不穩倒地，周志豪撿到球後長傳準備跑快攻，卻被仍跌坐在地的Green，用手肘和身體夾住右腳，導致整個人往前撲倒在地。當下裁判有吹哨，但沒重新檢視，周志豪和灰熊教練Taylor Jenkins賽後都表達不滿判決，周志豪直言，「這肯定不是一個籃球動作。」賽後灰熊提出申訴，聯盟經檢視影片後，今天宣布升級成一級惡意犯規。若當時就做出正確判決，灰熊可以在2罰後仍保有球權。引起球迷關注的是，身為NBA出名的防守悍將，在勇士開季12場比賽後，Green本季才首度收到惡意犯規吹罰。