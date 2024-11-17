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▲王思佳氣憤發文譴責偷拍行為，呼籲粉絲多一點同理心。（圖／王思佳IG）

▲王思佳一直以來都相當保護女兒隱私，上次露臉已是去年12月的事。（圖／王思佳臉書）

藝人王思佳2016年與美籍華裔老公Joe結婚，2021年生下女兒「小王美」，相當注重女兒隱私的她，從未曝光過女兒的正臉照。然而近日卻有人將偷拍3歲「小王美」的影片PO上網，令王思佳忍無可忍，昨（16）日親上火線表示：「身為媽媽，這就是底線！」王思佳昨日深夜在IG限動寫下，在朋友幫忙下，對方已經將偷拍影片刪除，她表示自己非常樂意與粉絲合照，所以請大家多一點同理心、不要偷拍：「你幫我拍得很醜都無所謂，但偷拍會比較開心嗎？」並呼籲粉絲們能更注重肖像權、尊重他人意願。此外，王思佳在這段偷拍的影片中，發現女兒當下有驚覺到被偷拍，甚至明確指著對方說不要拍，不過由於當時人太多，自己並沒有注意到，「我現在都覺得看了很心疼」。王思佳時常在社群上分享育兒點滴、女兒的穿搭、日常生活等，但只要出現女兒的照片時，她都會用圖案把女兒的小臉遮住。去年12月，王思佳曬出全家人現身好友楊晨熙寶寶性別趴的照片，卻疑似手滑PO出女兒正臉，可愛臉蛋悄悄曝光，真面目完全複製老公的樣貌，不過王思佳很快發現到自己手誤，短短幾分鐘就火速刪文。