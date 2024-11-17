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2024年亞太經濟合作會議（APEC）15至16日在祕魯利馬登場，各國領袖16日拍攝大合照，然而，這張照片的各國領袖拍攝站位掀起關注，中國國家主席習近平站在正中央，與主辦國祕魯總統盧阿特站在一起，美國總統拜登則站在後排角落，遭共和黨調侃是跛腳鴨。APEC峰會照慣例於第二天進行領袖合照，大合照站位通常被認為可能按照國家字母順序排列，不過從過去APEC大合照的畫面來看，各國站位其實不固定。然而，從歷年APEC領袖合照慣例，美國總統站在後排角落實屬罕見，2023年在舊金山舉行的峰會，由於美國是主辦國，拜登理所當然站在前排中央位置，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）和習近平則站在他兩側。今年的合照杜魯道和澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）位居前排，但拜登卻被安排在最後一排，站在泰國總理貝東丹以及，馬來西亞總理安華中間。根據紐約郵報報導，共和黨眾議員坦尼（Claudia Tenney）趁機調侃，自從裴洛西（Nancy Pelosi）把拜登趕下台後，世界各國領導人就不再認真看待他了，甚至稱APEC應該邀請準備就任的總統川普前來，認為川普應該會與習近平一同站在合照中間。另一位共和黨眾議員范德魯（Jeff Van Drew）則大酸拜登宛如一頭最跛的跛腳鴨，諷刺這張照片就是他當四年總統的寫照。