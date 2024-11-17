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▲金奈見受邀登上《同學來了》，透露自己是護士。（圖／中天電視提供）

▲ 小鐘邀請金奈見一起演出狀況劇。（圖／中天電視提供）

▲ 黃喬歆說自己更喜歡幫男生剝蝦子殼。（圖／中天電視提供）

《同學來了》將於明（18）日晚間播出的「台日韓‘懂事女友’大比拼」單元，邀來韓國爆紅正妹金奈見（Nahyun Kim），她先前因為接受街訪時，被問到如何安慰心情不好的男友？隨即微笑綁起長髮並低下頭，一舉動讓老司機們瞬間會意，該片段在網路瘋傳，也因此被封為「最懂事女友」。節目中金奈見不但重現經典「馬尾低頭安慰男友」動作，還以金句「男生幫我剝蝦，我幫男生脫衣服」，讓現場氣氛超火熱。節目中，同樣來自韓國的班底金炳秀，認為韓國女生要求很高：「韓國女生要求很多，她們一定要男生有錢、一定要吃米其林餐廳、一定要送名牌」，導致許多韓國男生轉向外國找對象。金奈見則不以為然，還透露自己是護士，必要時能救男友一命。小鐘聞言對此感到很心動，並邀請金奈見來一場即興狀況劇，模擬緊急救援場景，然而因為飾演無法睜開眼的病人，因此小鐘完全錯過和金奈見近距離對視的機會，讓他急忙求情：「我完全沒看到她在幹嘛，我可以睜著眼睛，看妳再演一次嗎？」而黃喬歆在節目中提到，曾為男友洗頭按摩，貼心舉動令人感動。她還分享自己在家或外出時，總是主動為男友剝蝦：「因為我覺得男生手很粗，會把蝦子剝的爛爛的，所以我反而喜歡剝好、乾乾淨淨地給男朋友吃。」在場主持人與來賓好奇詢問金奈見是否也會為男友剝蝦？金奈見神回一句：「男生幫我剝蝦，我幫男生脫衣服。」讓現場來賓瞬間暴動，氣氛達到高潮。