天兔颱風剛走，號稱今年最度強「風王」的萬宜又來攪局，目前已經升級為強颱並登陸菲律賓呂宋島，颱風規模雖沒有10月底登台的康芮大，但中心風速是今年最強。前中央氣象局長鄭明典指出，萬宜有對稱、清晰的颱風眼，從雲圖來看，讓他忍不住發文寫下「颱風有著令人敬畏的力量」。至於萬宜有可能會登台嗎？中央氣象署預報員表示「對臺灣無直接影響」，但外圍環流會間接讓台灣週一(11/18)、週二(11/19)東半部迎風面有雨，週三才有機會迎來好天氣，此外，週一起至週六受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，北部低溫下探到18度。
🟡萬宜強度超越魔羯成今年風王
進入11月，台灣天氣狀況依舊受到颱風直接或間接影響，天兔之後，緊接著就是萬宜颱風來搗亂。根據天氣風險公司氣象部經理吳聖宇 表示，萬宜強度非常強，結構完整，風眼清楚且渾圓，已經升級為強烈颱風，會是今年西北太平洋至今最強的颱風，可能會為通過的地區帶來嚴重的災害，此外，萬宜颱風強度已經超越魔羯颱風，成為今年最強的風王。台灣雖然不會受到直接影響，但萬宜預計往南海移動，其外圍雲系將會向北擴散，預計週一、週二會讓台灣附近雲量、降雨增多。吳聖宇提到，萬宜進入南海，中高層水氣可能向北擴散過來，配合底層東北季風環境，有機會為台灣帶來降雨現象。
🟡是否會造成共伴效應造成降雨？
中央氣象署指出，依照目前資料評估，萬宜颱風由菲律賓進入南海時其路徑偏南且環流結構不大，因此與東北季風共伴的位置偏南，未直接影響到臺灣陸地，然而此時臺灣附近環境水氣偏東，加上東北風強勁，迎風面仍易有豪雨等級降雨須特別注意。未來實際是否有共伴效應造成降雨，要看颱風路徑及發展結構而定。
🟡一週天氣狀況
📍11/18(一)、11/19(二) ：東北季風持續影響，加上萬宜颱風進入南海後，外圍水氣北移，使臺灣附近水氣偏多，迎風面地區降雨持續明顯，尤其週一基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部大雨或豪雨，東部山區亦有局部大雨發生的機率，11/19日基隆北海岸及東北部山區仍有局部大雨，大臺北山區有局部較大雨勢發生的機率。
溫度：北部及東北部18~24度，花東21~26度，中南部20~28度；澎湖21~24度，金門17~23度，馬祖17~19度。
📍11/20(三)~11/23(六)：萬宜颱風逐漸減弱遠離，不過東北季風持續影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區仍有局部較大雨勢發生的機率，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。
溫度：北部及東北部19~25度，花東21~28度，中南部19~30度；澎湖22~24度，金門18~23度，馬祖17~19度。
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進入11月，台灣天氣狀況依舊受到颱風直接或間接影響，天兔之後，緊接著就是萬宜颱風來搗亂。根據天氣風險公司氣象部經理吳聖宇 表示，萬宜強度非常強，結構完整，風眼清楚且渾圓，已經升級為強烈颱風，會是今年西北太平洋至今最強的颱風，可能會為通過的地區帶來嚴重的災害，此外，萬宜颱風強度已經超越魔羯颱風，成為今年最強的風王。台灣雖然不會受到直接影響，但萬宜預計往南海移動，其外圍雲系將會向北擴散，預計週一、週二會讓台灣附近雲量、降雨增多。吳聖宇提到，萬宜進入南海，中高層水氣可能向北擴散過來，配合底層東北季風環境，有機會為台灣帶來降雨現象。
🟡是否會造成共伴效應造成降雨？
中央氣象署指出，依照目前資料評估，萬宜颱風由菲律賓進入南海時其路徑偏南且環流結構不大，因此與東北季風共伴的位置偏南，未直接影響到臺灣陸地，然而此時臺灣附近環境水氣偏東，加上東北風強勁，迎風面仍易有豪雨等級降雨須特別注意。未來實際是否有共伴效應造成降雨，要看颱風路徑及發展結構而定。
🟡一週天氣狀況
📍11/18(一)、11/19(二) ：東北季風持續影響，加上萬宜颱風進入南海後，外圍水氣北移，使臺灣附近水氣偏多，迎風面地區降雨持續明顯，尤其週一基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部大雨或豪雨，東部山區亦有局部大雨發生的機率，11/19日基隆北海岸及東北部山區仍有局部大雨，大臺北山區有局部較大雨勢發生的機率。
溫度：北部及東北部18~24度，花東21~26度，中南部20~28度；澎湖21~24度，金門17~23度，馬祖17~19度。
📍11/20(三)~11/23(六)：萬宜颱風逐漸減弱遠離，不過東北季風持續影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區仍有局部較大雨勢發生的機率，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。
溫度：北部及東北部19~25度，花東21~28度，中南部19~30度；澎湖22~24度，金門18~23度，馬祖17~19度。