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民進黨立委林楚茵今（17）日於社群平台表示，台灣現在很有事，示警香港經驗在台灣恐再現，中國不用打台灣，直接利用「在地協力者」要台灣變中國，現今立法院才第二會期，國民黨也正透過修改各式法律，進行讓台灣沒錢、沒權、沒人的「毀台三部曲」，讓台灣沒錢、沒權與沒人，呼籲台灣不能被有心人整個捧去給中國。林楚茵示警，中國不用打台灣，直接利用「在地協力者」要台灣變中國，而這些在地協力者不只是公開讚頌中國武力的前海軍艦長呂禮詩，或是台灣統促黨等，也包含國會藍白黨，現在立法院才第二會期，國民黨也正透過修改各式法律，進行讓台灣沒錢、沒權、沒人的「毀台三部曲」。林楚茵說，首先第一步是讓台灣沒人，國民黨修《憲法訴訟法》，癱瘓憲法法庭與各種人事、廢掉考試院監察院功能，同時中國也透過各式的社群、惠台措施滲透台灣人民的心防。其次是讓台灣沒錢，林楚茵說，國民黨版《財劃法》讓中央預算直接砍半，福國利民政策推不動，反而將6000億預算直接進地方政府口袋，讓地方更好綁樁。最後則是要中央政府沒權，林楚茵表示，國民黨先利用國會擴權法將國家權力全集中在立法院，之後再修離島條例或《地方自治法》，架空中央政府，直接與中國最常用的「從地方包圍中央」手法一模一樣，甚至民眾黨還要請「不願放棄中國籍、不願宣誓效忠台灣」的人當立委，這些都是引敵入甕的台灣民主危機。林楚茵說，雖然這些論述已經說了很多遍，但因為台灣民主還年輕，所以相對脆弱，好不容易走過獨裁路，不該再倒退，也不能被有心人整個捧去給中國。