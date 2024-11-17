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▲中華隊總教練曾豪駒，成為球迷們爭相「道歉」的對象。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

世界12強棒球錦標賽B組預賽如火如荼進行中，先前「台韓大戰」開打，不少中華隊球迷並不看好，沒想到中華隊不僅以6：3的好成績碾壓韓國，更在隔日對戰多明尼加時拿下第2勝，網友直呼：「是我不懂棒球對不起。」網路上也掀起「道歉表」風潮，球迷自製了「道歉表產生器」，沒想到一砲而紅，球迷爭相填寫。而今（17）日，「台澳大戰」開打，大巨蛋現場竟有球迷印出了「超大張道歉表」，要和綽號「龍貓」的中華隊總教練曾豪駒道歉：「帶我們去東京！」笑翻網友。回顧日前的「台韓大戰」，由於兩方勢均力敵，因此有不少球迷並不看好中華隊贏球，沒想到靠著林昱珉先發好投以及陳晨威、陳傑憲開轟出滿貫砲和2分彈，台灣最終以6：3的好成績順利拿下首勝，事後陳晨威喊話：「我們也許不被看好，但我們很團結。」而第2戰中華隊與多明尼加交手，先發投手黃子鵬祭出6局無安打的完美演出，中繼後援的林凱威、陳冠偉、陳冠宇、吳俊偉更是先後壓制對手打線，而江坤宇則是以完美全壘打先馳得點，林立高飛犧牲打送回保險分，讓台灣隊以2：1的險勝分拿下第2戰勝利。沒想到2勝下來竟讓大批球迷暴動，哀嚎喊：「是我不懂棒球對不起」、「我被帶風向了！」更有網友自製了「道歉表產生器」，讓球迷們紛紛搶拿，表示要和中華隊球員們致歉，有趣的是，在今晚的「台澳大戰」上，觀眾席上竟有球迷舉出「超大張道歉表」，要和綽號「龍貓」的總教練曾豪駒致歉，還狂喊：「請帶我們去東京！」成為球場上另類的風景。