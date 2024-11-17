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▲網友刻意在林立（右）和彭政閔（左）的截圖上P上字幕。（圖／Threads）

▲網友的惡搞讓其他粉絲笑翻。（圖／Threads）

球壇年度盛事「世界12強棒球錦標賽」陸續開打，今（17）日在台北大巨蛋舉行「台澳大戰」，不少球迷搶票入場，也有許多粉絲坐在電視機前觀看直播，沒想到就有粉絲截圖了教練團彭政閔和內野手林立在討論戰略的鏡頭，指出：「看起來很像在訂飲料。」讓網友笑翻，更嗨喊：「所以要訂哪家？」今天「台澳大戰」開打，也攸關中華隊這次B組預賽晉級與否，因此這場賽事球迷也十分關注，不過卻有粉絲截圖教練團彭政閔和內野手林立的直播鏡頭，歪樓喊道：「我們台灣人就算是在國際賽拿著一張紙，即時討論情蒐，看起來也像在訂飲料。」沒想到短短3小時，該則貼文就湧入4.6萬人按讚，更有4000多人轉發。不少球迷還P圖加上字幕喊道：「我剛剛不是說我不要珍珠嗎」、「如果外野不訂的話，杯數不夠店家就不會送耶」、「欸要喝什麼？當然是八曜啊」、「洽哥，店家說1500才有快送，要不要跟他說是彭政閔要訂的？」還有其他粉絲笑稱看起來也很像在訂便當，「我覺得很像在訂便當，討論菜色，欸你看，他們家的雞腿好大隻喔」、「澳洲投手剛一直暫停，不知道是不是想加點珍波椰？」