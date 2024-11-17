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▲世界棒球12強中華隊捕手吉力吉撈．鞏冠，在今（17）日稍早擊出3分打點全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

球壇年度盛事「世界12強棒球錦標賽」已經展開，今（17）日在台北大巨蛋舉行「台澳大戰」，據悉現場湧入了3萬4千多名球迷，而導播的鏡頭也不忘朝向觀眾席，沒想到竟捕捉到野生張立東，穿著黑色球衣，搭配黑色棒球帽，現身為中華隊應援。回顧今天賽事，中華隊今天對陣澳洲，在1局上半，中華隊就展開攻勢，陳傑憲不僅選到保送，還盜上二壘，潘傑楷則是適時祭出安打打進台灣第1分；2局上半林立和陳晨威也接連安打，讓中華隊在前期就以2：0領先澳洲，後續雖然在3局下半，澳洲隊的馬奎爾朝右外野方向祭出陽春全壘打，不過接下來靠著陳晨威、林立、陳傑憲安打串連，中華隊也擴大領先到5：1。沒想到7局上半，中華隊士氣不斷提振，由張政禹、陳晨威安打上壘，林立則是擊出3分全壘打，中華隊再拉差距，以8：1領先澳洲，雖然澳洲在後期有柏金斯在左外野方向陽春全壘打，將比數追至8：2，不過後續中華隊更換代打派出在隊上擔任捕手的吉力吉撈・鞏冠，他也發揮了出色的長打能力，敲出3分打點全壘打，讓中華隊以11：2再擴大領先優勢，讓全場球迷歡聲雷動。