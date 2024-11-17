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美選後的川普交易行情已趨於平靜，華爾街分析師正迅速下調對美國企業未來一年盈利增長的預測，這可能會在不久後為美股的漲勢踩下剎車。根據《彭博社》報導，被稱為「盈利修正動能」的關鍵指標，是用來顯示未來12個月標普500指數的每股收益預期向上或向下調整的變化比例，而彭博資訊的數據，該指標已經跌入負值區域，目前接近過去一年來的次低水平。對盈利增長的悲觀展望可能會削弱標普500指數在今年上漲之後的進一步漲勢，因為今年的表現已經導致估值偏高且市場定位過於樂觀。目前該基準指數正邁向連續第二年的上漲，漲幅超過20％，並達到自2021年4月以來的最高估值水平。彭博資訊分析師亞當斯（Gina Martin Adams）表示，股市正處於反轉的準備階段，「進入2025年的主要問題是，美國聯準會是否能繼續寬鬆政策，以及盈利動能是否會偏向於大科技股以外的落後板塊」。根據彭博資訊數據，華爾街預計標普500指數的公司明年每股收益約為274美元，略低於一年前約277美元的預測。Advisors Asset Management的分析師勞埃德（Matt Lloyd）表示，隨著新年臨近，人們往往會傾向於更加現實的預期，「再加上聯準會並不急於降息的評論，阻力變得更加現實」。若要支撐並合理化推動標普500指數最近幾個月突破6000點里程碑的高估值，企業需要實現穩健的盈利增長並為明年提供強勁的前景。目前，以未來12個月的每股收益預測計算，該指數的估值為22倍，遠高於過去十年的長期平均值18.4倍。如果聯準會降息步伐放慢，還將對盈餘預期構成進一步壓力。