2024年世界12強棒球賽B組預賽，昨（17）日進行倒數第2天賽程，中華隊達成最理想的晉級路線，打線靠著林立、吉力吉撈．鞏冠的3分砲，在台北大巨蛋狂轟猛炸，以11：3擊敗澳洲；另一方面，日本也驚險以7：6擊敗古巴。中華隊確定晉級超級循環賽，即將在11月21日前進東京大巨蛋打複賽，因此，以下《NOWnews》為讀者整理本次中華隊進入複賽後的完整行程，以及轉播資訊。
⚾️2024世界12強棒球錦標賽超級循環賽：東京巨蛋門票詳細購買步驟
⚾️2024世界12強棒球賽預賽B組戰績：
⚾️2024世界12強棒球賽複賽晉級球隊：委內瑞拉(A1)、美國(A2)、日本(B1)、中華隊(B2)
⚾️2024世界12強棒球賽中華隊複賽賽程：
11/21 11:00 委內瑞拉(A1) vs. ⭐️中華隊(B2)
11/21 18:00 日本(B1) vs. 美國(A2)
11/22 11:00 ⭐️中華隊（B2） vs. 美國（A2）
11/22 18:00 日本（B1） vs. 委內瑞拉（A1）
11/23 11:00 委內瑞拉（A1） vs. 美國（A2）
11/23 18:00 日本（B1）vs. ⭐️中華隊（B2）
⚾️2024世界12強棒球賽轉播資訊：
📌世界棒球12強電視轉播：緯來體育台、東森新聞台、中華電信MOD
📌世界棒球12強線上轉播：愛爾達體育1台、Hami Video12強棒球1台
⚾️2024世界12強棒球賽中華隊名單：
📌投手（13人）：林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71。
📌捕手（3人）：林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95
📌內野手（7人）：張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90。
📌外野手（5人）：邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98。
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⚾️2024世界12強棒球賽中華隊複賽賽程：
11/21 11:00 委內瑞拉(A1) vs. ⭐️中華隊(B2)
11/21 18:00 日本(B1) vs. 美國(A2)
11/22 11:00 ⭐️中華隊（B2） vs. 美國（A2）
11/22 18:00 日本（B1） vs. 委內瑞拉（A1）
11/23 11:00 委內瑞拉（A1） vs. 美國（A2）
11/23 18:00 日本（B1）vs. ⭐️中華隊（B2）
⚾️2024世界12強棒球賽轉播資訊：
📌世界棒球12強電視轉播：緯來體育台、東森新聞台、中華電信MOD
📌世界棒球12強線上轉播：愛爾達體育1台、Hami Video12強棒球1台
⚾️2024世界12強棒球賽中華隊名單：
📌投手（13人）：林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71。
📌捕手（3人）：林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95
📌內野手（7人）：張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90。
📌外野手（5人）：邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98。
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