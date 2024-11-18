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2024亞太經濟合作會議（APEC）在本月15至16日在祕魯利馬登場，日本首相石破茂與中國國家主席習近平也藉此機會進行會面，兩人進行了約35分鐘的會談。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，從今天的國際形勢動向來看，其實中國想透過日本建立美國川普新政權的對話管道，但川普不喜歡石破茂，但看來是「找錯了人」！矢板明夫在臉書上發文，針對石破茂與習近平會面一事進行分析，指出「雙方事先都做了精心的準備」，「首先，很多媒體都注意到，石破見到習近平時面色鐵青、不苟言笑，握手時臉部幾乎沒有表情，這是有原因的。」矢板明夫在文中提到，兩個月前，一名日籍男童在深圳上學途中被陌生人襲擊身亡，中方至今沒有詳細的案情說明；今年夏天，中國軍機侵犯日本領空等問題也一直沒有處理。「如果這個時候，石破面對習近平以笑臉相迎的話，一定會被日本媒體批評為『親中』、『媚中』。在國內的支持基盤並不牢固的石破，非常畏懼媒體。所以我認為，石破在出發之前，一定對著鏡子練習過自己見習近平時的表情。」在會談當中，習近平向石破茂承諾開放日本水產品進口中國，矢板明夫稱之為「不大不小的禮物」，「這件事本來是去年八月，中方在毫無科學根據的情況下對日本實施的單方面經濟制裁。今年九月雖然已經宣布解除，但一直沒有落實。這次習近平再次親口答應，算是中方對日方釋出的善意，讓石破不至於空手而歸。」矢板明夫表示，「習近平話鋒一轉，主力鼓勵石破要勇於改善日中關係。引用了孟子的『自反而縮 ，雖千萬人吾往矣』。這句話是石破最尊敬的政壇前輩田中角榮，生前經常引用的名言。石破在最近出的自傳中，大談特談田中對自己的影響。習近平顯然是有備而來，企圖借田中角榮之口來為石破「指明方向」，顯然是習的幕僚們做足了功課。」矢板明夫接續稱，「談到台灣問題時，習近平表示，希望日方同中方一道『樹立正確相互認知，妥善處理好歷史、台灣等重大原則問題』。石破茂表示，『在台灣問題上，日方堅守1972年日中聯合聲明的立場，絲毫沒有改變』。這兩句對話，石破明顯落了下風，被習近平拿走了主導權，陷入中國的語境。」矢板明夫分析指出，「不過話又說回來，看今天的國際形勢動向，其實是中國有求於日本。想透過日本建立和美國川普新政權的對話管道。只可惜，川普並不喜歡石破。已經婉拒了石破想去美國和川普見面的要求。」石破茂表示，「川普是已故日本首相安倍晉三的好朋友，自然不喜歡石破茂的這個安倍的宿敵。更何況石破率領的自民黨，在國會還沒有掌握過半數的議席，政權搖搖欲墜。」最後，矢板明夫稱，「習近平想借助石破的力量建立和川普對話的管道，很可能是找錯了人。」