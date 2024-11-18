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▲菲道爾（右）與大穎（左）過去時常曬出甜蜜合照，想不到分手後爆出男方劈腿故事。（圖／菲道爾IG）

▲大穎IG連發數篇限時動態，疑暗指菲道爾劈腿。（圖／大穎IG）

▲菲道爾（左）是創作型才子，疑劈腿前女友大穎，曾與王力宏（右）合照。（圖／菲道爾IG）

歌曲〈在加納共和國離婚〉由歌手菲道爾、大穎合唱，憂傷曲風爆紅後登頂各大KTV熱唱排行榜，連帶提升兩人知名度，但本是情侶的他們，卻在10月承認已經分手，〈在加納共和國離婚〉歌詞中的遺憾，成了兩人真實寫照。粉絲本以為兩人是和平分開，但女方大穎近日卻連發多篇限時動態，疑暗指男方出軌還繼續傷害她，內幕曝光讓粉絲震驚直呼：「大穎值得更好的男人」。近日有網友發現大穎刪掉之前幫菲道爾說話的分手影片，更在IG限時動態以黑底白字的形式發文，曝光自己的委屈。只見大穎心碎地說：「幫你說了那麼多話，轉過身你跟別人把我說的一文不值，讓大家誤會我」、「你讓你的朋友都信你吧，我就就成為你嘴裡那個有問題的人，好讓你順理成章跟她繼續下去，我真的太天真了哈哈」。大穎雖未指名道姓在說是誰，但網友立刻就聯想到分手的前男友菲道爾。大穎更在第2篇限時動態說，「愛一個人是會幫那個人上濾鏡的」、「我太愛了，我愛到失去了自己，我沒有分寸感，我沒有底線，才讓你吃著我，讓我心甘情願為你付出一切和去承擔本來不應該是我去承受的痛苦」，字字句句都在描述對感情的不甘。粉絲見狀立刻猜測是菲道爾劈腿大穎，在Dcard發文討論「菲道爾是出軌了嗎？」不少歌迷都心疼大穎遭遇，紛紛留言：「是劈腿，大穎IG小號有發，之前都是還在保護他、幫他做人設，誰知道他一直在繼續傷害大穎」、「好諷刺，當初還一起寫一起唱在加納共和國離婚，結果不是離婚是你劈腿…這首歌的價值被你親手毀了」、「大穎退追菲道爾了」、「我12月要去看菲道爾演唱會…結果現在看到這些，好傻眼，不想去了」。據了解，菲道爾是25歲的馬來西亞巫裔創作歌手，發行過的熱門歌曲還有〈阿拉斯加海灣〉、〈我沒想過會這樣失去你〉、〈友誼長存〉，傳唱度頗高，IG目前有61萬粉絲追蹤。目前，菲道爾針對劈腿疑雲沒出面說明，昨日還正常上傳和朋友嬉戲玩電動的片段，看似還不知道女方已經開撕他了。