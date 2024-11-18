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近來北韓軍隊到俄羅斯支援，使得俄烏戰爭出現變數。美國多家媒體引述官員說法，即將卸任的美國總統拜登已授權烏克蘭使用美國提供的長程飛彈，對俄羅斯境內的軍事目標進行攻擊。綜合美國有線電視新聞網（CNN）等外媒報導，據兩名熟悉內情的美國官員透露，拜登已經授權烏克蘭使用美方製造的長程飛彈「陸軍戰術飛彈（Army Tactical Missile System，ATACMS）」對俄羅斯目標進行攻擊。這一決定出現在俄羅斯向南部庫斯克地區增派近5萬名士兵及不斷揚言將限制烏克蘭的川普即將上任之際之際。據悉，該地區是烏克蘭在夏季發動突襲反攻的地點，俄方正準備奪回領土。根據一名美國官員說法，由於俄羅斯在當地集結了大量部隊，試圖在未來的和平談判中剝奪烏克蘭將庫斯克作為談判籌碼的可能性，而美國希望協助烏克蘭盡可能長時間控制該地區。華盛頓郵報報導，一名美國官員指出，此舉部分是為了阻止北韓派遣更多軍隊。該名官員稱，北韓領導人金正恩必須明白，最初的部署是「代價高昂」的錯誤。報導指出，美國允許烏克蘭在俄羅斯境內使用「陸軍戰術飛彈」的決定已經考慮了數個月。美國官員對此存有分歧，一部分擔心此舉可能升級戰爭，而另一部分則擔憂此類武器的存量有限。美國在俄烏戰爭爆發後的兩年內，拒絕向烏克蘭提供陸軍戰術飛彈，部分原因是此類飛彈的生產需要時間且涉及複雜的元件。然而，拜登在今年2月秘密批准了將長程ATACMS導彈移交給烏克蘭，用於烏克蘭境內的行動，並於4月交付。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）多月以來敦促拜登，要求允許烏克蘭以西方支援的武器打擊更深入俄羅斯境內的目標。他在9月與拜登在白宮會面時，還帶了一份希望使用美國提供的長程飛彈攻擊的詳細俄羅斯境內目標清單。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）曾在9月時警告西方，若受到傳統飛彈攻擊，俄羅斯可能會使用核武，並表示莫斯科將視任何由核武國家支持的攻擊為聯合襲擊。此聲明是針對當時美國和英國考慮是否允許烏克蘭使用西方傳統飛彈攻擊俄羅斯的討論。數個月以來，美國官員提出多項理由，認為改變政策不會帶來實質改變，主要原因包括烏克蘭從拜登政府獲得的數量有限，且由於先進導彈生產需要長時間，此類武器庫存無法迅速補充。此外，美國官員還指出，烏克蘭自身的新興無人機產業能夠製造射程比ATACMS更遠的單向攻擊無人機。白宮先前曾多次拒絕烏克蘭改變使用長程導彈的政策請求，但與戰爭近三年來其他表面上堅定的政策（如愛國者導彈、F-16戰機）一樣，最終還是改變了立場。目前尚不清楚拜登政府是否會利用剩餘的71億美元「總統撥款權限」向烏克蘭提供更多ATACMS，或僅限於烏克蘭現有的少量導彈。美國及其盟國一直致力於確保烏克蘭的需求能滿足至2025年底，以避免未來政策變動可能帶來的風險。美國和英國已經分別對烏克蘭提供陸軍戰術飛彈系統和暴風之影（Storm Shadow）長程飛彈。