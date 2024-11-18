東北季風增強非常有感，今（18）日台灣本島最低溫只有16.8度，出現在新北石碇，天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，且今明兩天的東北季風，搭配「萬宜颱風」進入南海的影響，讓台灣附近水氣偏多，尤其迎風面北部、東半部降雨明顯，預估週三（11/20）天氣才會有所好轉。
吳聖宇表示，今明兩天東北季風強度增強、萬宜颱風進入南海，外圍水氣逐漸向北擴散，基隆北海岸、宜蘭、花蓮有大雨甚至豪雨發生的機會，中南部雲量偏多，當有較厚的雲層通過時，可能會有局部降雨出現，天氣也不太穩定，和單純東北季風影響的情況不太相同，中南部民眾要特別注意。
吳聖宇說明，今明兩天在北部、東北部一帶白天高溫只有20至23度，花東高溫24至26度，中南部地區也因為雲多，高溫降到26至28度左右，涼意較為明顯，夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區低溫可能降到16至18度，都市低溫也會降到19至20度左右，南部及花東空曠地區低溫20度上下，都市20至22度，中南部的日夜溫差較大。
週三之後，萬宜颱風遠離台灣，中南部恢復多雲到晴的天氣，不過北部、東半部配合東北季風影響，還是持續會有短暫陣雨機會，但雨量會減少，溫度則是全台回升，不過北部、東北部因為受東北季風影響，加上仍有降雨機會，回升幅度較小，白天高溫約22至24度，花東25至27度，中南部28至30度。
此外，萬宜颱風侵襲菲律賓後，目前進入南海，強度減為中度颱風，結構被明顯破壞，外圍環流將替台灣帶來水氣北上，預估週四（11/21）萬宜颱風會逐漸消失，華南地區的天氣也會慢慢好轉。
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吳聖宇說明，今明兩天在北部、東北部一帶白天高溫只有20至23度，花東高溫24至26度，中南部地區也因為雲多，高溫降到26至28度左右，涼意較為明顯，夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區低溫可能降到16至18度，都市低溫也會降到19至20度左右，南部及花東空曠地區低溫20度上下，都市20至22度，中南部的日夜溫差較大。
週三之後，萬宜颱風遠離台灣，中南部恢復多雲到晴的天氣，不過北部、東半部配合東北季風影響，還是持續會有短暫陣雨機會，但雨量會減少，溫度則是全台回升，不過北部、東北部因為受東北季風影響，加上仍有降雨機會，回升幅度較小，白天高溫約22至24度，花東25至27度，中南部28至30度。
此外，萬宜颱風侵襲菲律賓後，目前進入南海，強度減為中度颱風，結構被明顯破壞，外圍環流將替台灣帶來水氣北上，預估週四（11/21）萬宜颱風會逐漸消失，華南地區的天氣也會慢慢好轉。