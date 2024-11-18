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▲未來一週天氣主要都是受到東北季風影響，尤其今明兩天氣溫較低、降雨較多。（圖／中央氣象署）

東北季風增強非常有感，，出現在新北石碇，天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，且今明兩天的東北季風，搭配「萬宜颱風」進入南海的影響，讓台灣附近水氣偏多，尤其迎風面北部、東半部降雨明顯，吳聖宇表示，今明兩天東北季風強度增強、萬宜颱風進入南海，外圍水氣逐漸向北擴散，，中南部雲量偏多，當有較厚的雲層通過時，可能會有局部降雨出現，天氣也不太穩定，和單純東北季風影響的情況不太相同，中南部民眾要特別注意。吳聖宇說明，，中南部地區也因為雲多，高溫降到26至28度左右，涼意較為明顯，夜晚清晨在，都市低溫也會降到19至20度左右，南部及花東空曠地區低溫20度上下，都市20至22度，中南部的日夜溫差較大。週三之後，萬宜颱風遠離台灣，中南部恢復多雲到晴的天氣，不過北部、東半部配合東北季風影響，還是持續會有短暫陣雨機會，，不過北部、東北部因為受東北季風影響，加上仍有降雨機會，回升幅度較小，此外，萬宜颱風侵襲菲律賓後，，預估週四（11/21）萬宜颱風會逐漸消失，華南地區的天氣也會慢慢好轉。