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▲籃籃關注中華隊在世界12強棒球賽的賽果。（圖／籃籃IG）

▲▼籃籃關注台澳、中古大戰，替中華隊前進東京歡呼。（圖／籃籃IG）

中華隊昨（17）日在世界12強棒球錦標賽以11:3擊退澳洲隊，加上日本隊打敗古巴隊，中華隊確定晉級4強，將飛往東京巨蛋參加複賽，爭奪總冠軍。對此，樂天女孩隊長兼CEO籃籃（籃靖玟）在IG上傳一張騎著掃帚前進東京的情境照片，替中華隊應援，不到半天吸引1.5萬人按讚。從13日開始，籃籃連日來關注中華隊在12強賽的賽事，台韓、台日大戰甚至親臨現場幫國手們加油，閨密李多慧等啦啦隊女孩也同行，日本隊昨晚和古巴隊在天母球場激戰，籃籃鎖定電視轉播幫日本隊加油，最終日本隊以7：6險勝古巴，助攻我國前進東京打複賽，爭取冠軍獎盃。在日本隊勝出後，中華隊稍晚大贏澳洲隊，籃籃興奮地在IG放上一張P圖，可見她騎著飛天掃把，張大嘴巴，模樣令人發笑，背景是夜色中的東京鐵塔，籃籃寫下：「中華隊前進東京啊啊啊啊啊啊！」雀躍、欣喜的心情完全藏不住。貼文一發出，大批粉絲湧入留言：「第一個，這是還沒睡覺的福利嗎」、「轟爆東京巨蛋吧！中華隊加油」、「妳騎這個去東京，會被當偷渡客吧」、「回來記得把掃帚還給媽媽！」還有不少人聯想日本通籃籃，本人將親自赴日幫中華隊應援，「籃籃要跟著去加油嗎」、「籃籃會去嗎？」對於籃籃是否前往日本觀看中華隊後續比賽，《NOWnews今日新聞》詢問經紀人，截稿前暫時未獲回覆。